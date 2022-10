Rzecznik rządu: podczas posiedzenia rządu ustalona zostanie wysokość waloryzacji emerytur

Ostateczna wysokość waloryzacji emerytur i rent ma być jutro ustalona na Radzie Ministrów. Wiemy już w tej chwili, że będzie kilkunastoprocentowa – przekazał w poniedziałek podczas konferencji rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu, pytany podczas konferencji o projekt waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., odpowiedział, że we wtorek podczas posiedzenia rządu zostanie ustalona jej wysokość. Dodał, że 13. i 14. emerytura również są planowane w następnym roku.

"Chcemy w ten sposób zabezpieczyć emerytów przed inflacją, która w tej chwili jest znaczącym utrudnieniem dla emerytów. Dlatego też kontynuujemy swoją politykę dodatkowych świadczeń emerytalnych, żeby tę grupę społeczną zabezpieczyć" - zaznaczył Müller.

Według projektu waloryzacji emerytur i rent, zamieszczonego na początku października w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wskazano, że w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały w szczególności na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Rząd planuje przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale z gwarancją minimalnej podwyżki.

W projekcie - jak czytamy - zaproponowano minimalną gwarantowaną podwyżkę wynoszącą 250 zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.