Rzecznik rządu: polskie bezpieczeństwo to nie tylko wsparcie sojuszników, ale przede wszystkim własne zaplecze

W Polsce stacjonuje niemal 11 tys. sojuszniczych żołnierzy, ale bezpieczeństwo kraju to nie tylko wsparcie sojuszników, ale przede wszystkim budowa własnego zaplecza, zwiększenie liczby wojsk i wzrost nakładów na zbrojenia - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Müller odniósł się do przypadającej 12 marca 24. rocznicy wejścia Polski do NATO. "Warto dzisiaj podkreślić, że obecnie w Polsce stacjonuje niespełna 11 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych, w tym około 10 tysięcy to żołnierze wojsk amerykańskich, ale również z Wielkiej Brytanii, Kanady i innych państw członkowskich NATO, to podwyższa polskie bezpieczeństwo" - powiedział.

"Ale polskie bezpieczeństwo to nie tylko wsparcie sojuszników, ale przede wszystkim budowa własnego zaplecza (...) czyli zwiększenie liczby wojsk na terenie naszego kraju. Liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tysięcy do około 164 tysięcy, porównując rok 2015 i rok 2023" - dodał rzecznik rządu, podkreślając także wzrost nakładów na zakup sprzętu dla wojska.

Jak wskazał Müller, między rokiem 2015 a 2023 nastąpił tu wzrost na poziomie 160 proc. w budżecie państwa. "A mówimy jeszcze o wydatkach pozabudżetowych, ze specjalnego funduszu. Polska jest w tej chwili jednym z nielicznych krajów NATO, który z nadmiarem spełnia swoje wymogi, jeśli chodzi o procentowy udział wydatków na zbrojenia. Zgodnie ze zobowiązaniami sojuszniczymi jest to dwa procent PKB" - przypomniał Müller.

"W zeszłym roku wydaliśmy 2,3 proc. PKB, a w tym roku to będzie znacząco wyższa kwota, ze względu na te zobowiązania i kontrakty zbrojeniowe, które od wielu miesięcy, a właściwie lat, podpisujemy" - dodał.

Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r. Tego dnia w Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego.

Wraz z Polską do NATO zostały przyjęte także Czechy i Węgry. Cztery dni później - 16 marca - w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyła się ceremonia przyjęcia trzech nowych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego.