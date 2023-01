Rzecznik rządu: poszkodowanym w wybuchu w Katowicach udzielana jest niezbędna pomoc

Poszkodowanym w wybuchu w kamienicy w Katowicach i ich najbliższym udzielana jest niezbędna pomoc - zapewnił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zaznaczył, kolejne decyzje mogą zostać podjęte po zakończeniu działań na miejscu tragedii.

Rzecznik rządu o wsparcie dla poszkodowanych w wyniku wybuchu w kamienicy w Katowicach był pytany na briefingu prasowym. W eksplozji, do której doszło w piątek rano w budynku plebanii przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach, zginęły dwie osoby. Cztery są w szpitalach.

"W takich trudnych sytuacjach uruchamiane są procedury, które prowadzą wojewodowie" - zaznaczył Müller. Jak przypomniał, na miejscu tragedii jest wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Rzecznik rządu zapewnił, że poszkodowanym i ich najbliższym udzielana jest niezbędna pomoc, w tym lokalowa i psychologiczna.

"Co do kwestii pozostałych decyzji, to gdy dzisiaj się ten dzień zakończy, pewnie jutro będzie można mówić o dalszych czynnościach. W tej chwili jeszcze miejsce tragedii jest badane, tak, aby się upewnić, że nie ma tam nikogo innego" - powiedział Müller.

Ciała dwóch ofiar wybuchu odnaleziono po kilku godzinach poszukiwań. Wojewoda śląski przekazał, że pod gruzami prawdopodobnie już nikogo nie ma, ale strażacy nadal prowadzą działania ratunkowo-poszukiwawcze.

Do tragedii doszło ok. godz. 8.30. Z obecnych ustaleń wynika, że w chwili eksplozji w budynku mogło być dziewięć osób. Siedmioro z nich, wśród nich dwie dziewczynki w wieku 3 i 5 lat, wyszło z gruzów o własnych siłach lub przy pomocy ratowników. Strażacy wydostali też z gruzów małego psa - jest w dobrym stanie.