Rzecznik rządu: powrót PO do władzy to droga do wprowadzenia mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów

Powrót PO do władzy to prosta droga do wprowadzenia mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów; nie ma na to naszej zgody. Tylko PiS może powstrzymać Donalda Tuska – podkreślił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

"Powrót PO do władzy to prosta droga do wprowadzenia mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Nie ma na to naszej zgody. Tylko PiS może powstrzymać (szefa PO Donalda) Tuska, który w przeszłości straszył już Polskę konsekwencjami za odmowę udziału w przymusie relokacji nielegalnych imigrantów" - napisał rzecznik rządu na platformie X (dawniej Twitter).

Wcześniej tego dnia PiS opublikowało na platformie X nowy spot. Pokazano w nim m.in. apel szefowej KE Ursuli von der Leyen na temat relokacji imigrantów z Włoch do innych państw. "Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch" - wzywała von der Leyen.

W nagraniu zostały również przywołane wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska dotyczące imigrantów. "To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi" - mówił Tusk. W spocie znalazła się także wypowiedź b. premier Ewy Kopacz: "Polska przyjmie uchodźców, to jest gest solidarności".

W spocie zaznaczono, że przymusowa relokacja do Polski, to projekt za którym głosowała polska opozycja a to rozwiązanie będzie wiązało się z napływem imigrantów do Europy. Na koniec lektor zaznaczył, że opozycja chce w Polsce imigrantów oraz, że o tym będą najbliższe wybory.