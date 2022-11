Rzecznik rządu: premier powołał zespół roboczy przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i rządu

Kwestie związane z podwyżkami, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, emeryturami stażowymi i polityką energetyczną państwa były tematem czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Premier zdecydował o powołaniu zespołu roboczego przedstawicieli „S” i rządu.

W czwartek w Warszawie miała odbyć się manifestacja "Solidarności", ale z uwagi na wydarzenia na terenie wsi Przewodów na Lubelszczyźnie, Związek zdecydował się na odwołanie pikiety. Dlatego premier zaproponował spotkanie w swojej kancelarii w ramach dialogu pomiędzy Związkiem a rządem.

"Premier zdecydował o tym, aby powołać w ciągu najbliższych kilku dni zespół roboczy pomiędzy Związkiem Zawodowym "Solidarność" a rządem. W tym specjalnym zespole będziemy opracowywać wspólne stanowisko pomiędzy "Solidarnością" a rządem w ramach tych związkowych postulatów" - mówił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Odniósł się do kwestii związanej z minimalnym wynagrodzeniem. Zaznaczył, że część postulatów związkowych została już zrealizowana w ramach wcześniejszych decyzji Rady Ministrów.

"Jakiś czas temu +Solidarność+ proponowała, aby minimalne wynagrodzenie było zdecydowanie wyższe, niż na początku było to proponowane przez stronę rządową i faktycznie tak się stało" - podkreślił rzecznik rządu.

Müller powiedział, że po postulatach związkowych minimalne wynagrodzenie zostało zwiększone od lipca przyszłego roku do 3600 zł brutto - dla porównania w 2015 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 1750 zł - przekazał.

"Warto też zobaczyć, jak wygląda to w kwotach netto, ponieważ my w międzyczasie obniżyliśmy podatek PIT, w związku z tym efektywny wzrost minimalnego wynagrodzenia z tego powodu jest większy. Minimalne wynagrodzenie, jeżeli chodzi o rok 2015, była to kwota 1286 zł i 16 gr, a od lipca 2023 roku kwota netto to będzie 2783 zł - jest to jeden z postulatów "Solidarności", który został zrealizowany, czyli wyższe minimalne wynagrodzenie w stosunku do pierwotnych propozycji rządowych" - zaznaczył Müller.