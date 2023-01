Rzecznik rządu: projekt zmian w Kodeksie wyborczym ma urzeczywistnić prawo wyborcze obywateli

Projekt zmian w Kodeksie wyborczym wprowadza kilka rozwiązań, które mają urzeczywistnić prawo wyborcze obywateli, nie zawiera zmian negatywnych. Nie widzę powodu, dla którego ustawa ma być odrzucana przez opozycję - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany był na briefingu o złożony w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym, złożony przez posłów PiS oraz o pojawiające się krytyczne głosy ze strony opozycji, według której rozwiązania zawarte w projekcie mogą sprzyjać manipulacjom i gmatwać procedurę wyborczą.

"Co do Kodeksu wyborczego, to ja już czasami żartobliwie taką uwagę czynię - (...) zazwyczaj, jak opozycja nie ma argumentów, to używa takich określeń, jak: +zły projekt+, +projekt PiS-owski+, +groźny projekt+. Gdy się dopytujemy o szczegóły tych gróźb, obaw, to jakoś, dziwnym trafem, nie sposób ich wskazać" - odpowiedział Müller. Według niego "tak jest właśnie też" z projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Rzecznik rządu wskazywał, że projekt zakłada, iż lokale wyborcze będą bliżej obywateli. "Są takie sytuacje, być może dla mieszkańców miast wydają się one dziwne, bo nie mają miejsca w miastach zazwyczaj, że do lokalu wyborczego jest na przykład 10-11 kilometrów. To znaczy, żeby oddać głos w wyborach, trzeba jechać albo iść 10 albo 11 km do lokalu wyborczego" - powiedział.

Müller ocenił, że to jest sytuacja, która "de facto zabiera rzeczywiste, realne prawo wyborcze obywatelom, którzy mieszkają właśnie w takich gminach". Dlatego - jak mówił - projekt ten "zakłada kilka zmian, które mają to prawo wyborcze urealnić, urzeczywistnić". Wśród tych zmian wymienił: gęstszą sieć lokali wyborczych, dwa razy dziennie będzie organizowany - przez gminy, ale finansowany z budżetu centralnego - transport do lokalu wyborczego oraz ułatwienie transportu dla osób powyżej 60. roku życia.

Wśród innych rozwiązań, gwarantujących - jak mówił rzecznik rządu - transparentność, Müller wymienił wypłacanie diet mężom zaufania w wysokości połowy diet członków komisji wyborczych.

"Jak ktoś mi wskaże, która z tych zmian jest niebezpieczna, to naprawdę pogratuluję, może nawet jakąś nagrodę udzielę. (...) Po prostu takich zmian tam nie ma negatywnych" - powiedział rzecznik rządu. Dodał również, że "ktoś albo się obawia głosów wyborców i to chyba tylko o to chodzi". "Nie widzę innego powodu, dla którego miałaby być ta ustawa odrzucana przez opozycję" - podkreślił rzecznik rządu.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie politycy PiS zaprezentowali założenia projektu zmian w Kodeksie wyborczym, którym wkrótce zajmie się Sejm. Projekt został złożony pod koniec grudnia. Według autorów rozwiązania mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach przeprowadzanych na terytorium RP. Zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Przewiduje ponadto m.in. bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji.