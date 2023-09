Rzecznik rządu: propozycje P. Kukiza zmieniają przyzwyczajenia funkcjonowania państwa

Propozycje Pawła Kukiza zmieniają przyzwyczajenia funkcjonowania państwa - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Kukiz mówił w Końskich o zmianie ordynacji wyborczej na model mieszany i wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych.

PiS przedstawiło w sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) "osiem konkretów", na które składa się wprowadzenie emerytur stażowych - 38 lat dla kobiet i 43 dla mężczyzn, program modernizacji i rewitalizacji bloków "Przyjazne osiedle", "Darmowe autostrady", program "Lokalna półka" - zakładający obowiązek oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, program finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę". PiS zapowiedział też program poprawy żywienia pacjentów w szpitalach "Dobry posiłek", program darmowych leków dla seniorów 65+ oraz dzieci do 18. roku życia oraz program 800+.

Piotr Müller w rozmowie z PAP podkreślił, że PiS w ciągu ostatnich 8 lat swoich rządów dokonało wielu zmian, m.in. wprowadziło program 500 plus, uszczelniło finanse publiczne czy przywróciło wcześniejszy wiek emerytalny, a także wprowadziło 13. i 14. emeryturę.

"Te zmiany, które proponujemy, dotyczą różnych obszarów funkcjonowania państwa i one nie zawsze mają wielki wymiar punktowy, natomiast składają się z wielu obszarów, które są do poprawy i tak identyfikujemy te rzeczy, które zaproponowaliśmy podczas konferencji programowej, a które w sposób szczegółowy są pokazane w naszym programie" - wskazał rzecznik.

Polityk zwrócił też uwagę na postulaty proobywatelskie, które w Końskich przedstawił nowy koalicjant PiS Paweł Kukiz, a które dotyczą m.in. zmian w ordynacji wyborczej na model mieszany, gdzie połowa posłów wybierana byłaby z jednomandatowych okręgów wyborczych, a druga część z list partyjnych.

"Są to głębokie propozycje, które zmieniają w wielu obszarach przyzwyczajenia funkcjonowania państwa, natomiast są to zmiany, które - w intencji Pawła Kukiza - mają doprowadzić do takich zmian, które nie były możliwe przez 30 lat" - wskazał.

Przyznał, że cały program PiS we wszystkich punktach zostanie niebawem opublikowany. "W sobotę skupiliśmy się na ośmiu z nich, które wskazujemy wprost i podsumowaliśmy te rzeczy, które obiecaliśmy kilkanaście tygodni temu, natomiast szczegółowy program jest dużo dłuższy. Dziś mówimy o pewnych założeniach makro, systemowych, podejścia do państwa i to, co jest możliwe do zrealizowania w najbliższych kilku latach" - powiedział Müller.