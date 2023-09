Rzecznik rządu: referendum 15 października będzie silnym argumentem w dyskusji z instytucjami unijnymi ws. migracji

Niemcy, zamiast rozwiązać problem nielegalnej imigracji, wolą go rozlać na całą Europę - powiedział w piątek w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Dlatego - mówił - potrzebne jest nam referendum, będzie to silny argument w dyskusji z instytucjami unijnymi ws. migracji.

Niemcy, które przed wakacjami sprzeciwiły się projektowi unijnego tzw. rozporządzenia kryzysowego, zmieniły stanowisko - przekazało w czwartek PAP wysokie rangą źródło unijne. To rozporządzenie jest kluczowym elementem pakietu migracyjno-azylowego, który zakłada wybór między relokacją migrantów albo zapłatą ekwiwalentu finansowego. Zmiana stanowiska Niemiec odblokuje prace nad pakietem w Parlamencie Europejskim.

"Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska, zażądała wczoraj, by w Parlamencie Europejskim w sposób natychmiastowy rozpocząć dalsze procedowanie pakietu przymusowej relokacji. Widzimy po wczorajszym ruchu Niemiec i po ruchach w Parlamencie Europejskim, że komuś bardzo zależy, żeby szybko przyjąć ten pakiet" - skomentował w piątek rzecznik rządu.

Jak ocenił, Niemcy zamiast rozwiązywać przyczynę, wolą rozlać problem nielegalnej imigracji na całą Europę poprzez wprowadzenie przymusowego mechanizmu. Dodał, że kraj, który nie zgodzi się na relokację imigrantów będzie płacił kary. Zaznaczył przy tym, że instytucje unijne będą mogły zmienić wysokość kar, jak i limit osób przyjmowanych.

"Limit może być zwiększany, kary finansowe również. To powoduje, że de facto jesteśmy niewolnikami tego mechanizmu, bo kraje inne chcą go przeforsować większością kwalifikowaną. Dlatego jest nam potrzebne referendum, żeby dać silną legitymację 40-mln kraju, w którym jasno obywatele mówią, że się na to nie godzą. Z takim czymś instytucje unijne nie mogą łatwo dyskutować" - zaznaczył Müller.