Rzecznik rządu: reparacje za II wojnę możliwe do uzyskania

Skoro możliwe było przyznanie przez Niemcy zadośćuczynienia Namibii za zbrodnie kolonialne, możliwe jest też rozliczenie szkód II wojny światowej – ocenił rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do kwestii reparacji dla Polski od Niemiec.

"Jeżeli po stu latach sprawy kolonialnej aktywności Niemiec można było rozliczyć pewnymi dodatkowymi środkami finansowymi, to znaczy, że tym bardziej możliwe jest rozliczenie kwestii związanych z reparacjami po II wojnie światowej" - powiedział z piątek Piotr Müller.

Dodał, że "nie ma określonej ściśle w prawie międzynarodowym procedury, tak jak w kodeksie postępowania karnego; to są procesy polityczne między państwami, są elementem trudnych dyskusji, negocjacji".

Odnosząc się do reparacji dla Polski, rzecznik powiedział, że "to może być proces długotrwały, który będzie poruszany na każdym spotkaniu ze stroną niemiecką". "To jest rodzaj presji politycznej, która potrafi przynieść określone efekty, tak jak w Namibii po ponad stu latach" - dodał.

Pytany, dlaczego raport o stratach wojennych został zaprezentowany po dwóch latach od ukończenia, Müller odparł, że opracowanie było rozbudowywane o kolejne tomy. "Kiedy jest dobry czas? Jak jest ogłoszony dzisiaj, pani redaktor mówi, że zły czas, jakbyśmy ogłosili za rok, powiedzielibyście, że to są wybory parlamentarne, jak by było rok temu, byście mówili że to jest w pandemii COVID i to skandal" - mówił, zwracając się do dziennikarki, która pytała, czy to właściwy moment na prezentację raportu, gdy toczy się wojna w Ukrainie.

"Przedstawiamy raport strat wojennych w czasie II wojny światowej też po to, żeby międzynarodowa opinia publiczna miała świadomość tego typu szkód, które zostały wywołane przez Niemcy w czasie II wojny światowej" - podkreślił Müller.