Rzecznik rządu: są radykałowie w UE i w Polsce chcący rozbicia kompromisu

Są radykałowie w Unii Europejskiej, którzy by chcieli roztrzaskania kompromisu między Polską a Komisją Europejską i są – niestety – też radykałowie w polskiej polityce, którzy też chcieliby zablokowania środków dla Polski - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w Polskatimes.pl.

Rzecznik rządu Piotr Müller był w Polskatimes.pl pytany o "kamienie milowe", które są warunkiem podpisania porozumienia z Komisją Europejską w sprawie KPO. Do podpisania porozumienia ma dojść podczas czwartkowej wizyty Ursuli von den Leyen w Warszawie.

"Warunkiem akceptacji KPO było dopięcie szczegółów zapisanych tam kamieni milowych. Jednym z nich była kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości. Faktycznie, w ramach kamieni milowych pojawiła się też kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jesteśmy zwolennikami przekształcenia procesu dyscyplinarnego sędziów, bo uważamy, że jest on w tej chwili mało efektywny. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie stanowiła dla nas problemu. Natomiast przez wiele miesięcy Komisja Europejska chciała w niektórych obszarach pójść dalej, co do szczegółowego regulowania pewnych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Na to się zgodzić nie mogliśmy i dlatego trudne dyskusje, negocjacje i ustalenia trwały tyle miesięcy. Jednak zespoły negocjacje zakończyły prace. Teraz - w ramach kamieni milowych - każda reforma musi być zrealizowana po to, aby były wypłacane transze pieniędzy w ramach tego programu" - powiedział rzecznik.

Przyznał zarazem, że "są radykałowie w Unii Europejskiej, którzy by chcieli roztrzaskania kompromisu między Polską a Komisją Europejską i są - niestety - też radykałowie w polskiej polityce, którzy też chcieliby zablokowania środków dla Polski".

"Niestety, do zwolenników blokady czy przedłużania procesu odblokowania KPO, dołączył właśnie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokazuje jak wiele sił politycznych tutaj oddziaływa i jak jest to trudny proces. Konkluzje, które są zapisane obecnie w KPO, są efektem wspólnych negocjacji, które prowadziły obie strony. Rozumiem obawy tych, którzy uważają, że frakcja radykalna w Unii Europejskiej może teraz próbować znowu ten kompromis zniszczyć. Tym bardziej, że doszło do kilku zmian w ustawie, które mogą być do tego pretekstem" - mówił Müller.

Rzecznik rządu został też zapytany, czy podczas wizyty Ursuli von der Leyen premier Mateusz Morawiecki poruszy temat pieniędzy na uchodźców z Ukrainy.

"Na ten temat odbyła się też dyskusja we wtorek i w środę podczas szczytu Rady Europejskiej. Polska formalny wniosek o utworzenie funduszu złożyła i będziemy o tym rozmawiać. Ale pamiętajmy też, że - niestety - takie fundusze w Unii Europejskiej powstają bardzo długo. Przykładem jest to, słynny fundusz słynny pomocowy dla uchodźców w Turcji, który powstawał ponad rok. Fundusz do walki z Covidem powstawał ponad rok, mimo że w Polsce powstał w dwa miesiące. To pokazuje skalę i pewnego rodzaju - delikatnie mówiąc - niezbyt szybki mechanizm działania w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o reakcje w sytuacjach nieszablonowych" - wyjaśnił Müller.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Obornikach Śląskich Rafał Trzaskowski pytany był m.in. o Krajowy Plan Odbudowy i o to, czy - jego zdaniem - Polska wywiąże się z zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. Prezydent Warszawy ocenił, że uchwalona w czwartek nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym "na pewno nie wystarczy".

"Rozmawiałem z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, i że te warunki będą musiały być spełnione, żeby te pieniądze popłynęły do Polski, a one muszą popłynąć do Polski. Wszystkim nam na tym zależy, dlatego że nie może być tak, że społeczeństwo będzie płaciło rachunek za całkowicie nieodpowiedzialne działanie PiS" - powiedział.

Ustawą o Sądzie Najwyższym likwidującą Izbę Dyscyplinarną zajmie się w czwartek zająć Senat. Senatorowie zapowiadają poprawki.