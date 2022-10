Rzecznik rządu: są sygnały z samorządu terytorialnego o chęci zaangażowania się w dystrybucję węgla

Z samorządu terytorialnego dochodzą sygnały, że oni chcieliby się zaangażować w dystrybucję węgla. Szukamy rozwiązań w tej sprawie; zapewne w przyszłym tygodniu zostaną one finalnie przedstawione - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

W poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, aby angażowały się w dystrybucję wśród mieszkańców węgla, importowanego przez spółki PGE Paliwa i Węglokoks. Jego zdaniem samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy.

W środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki - odnosząc się do tych słów - powiedział m.in., że nie sądzi, aby samorządy zgodziły się na rządową propozycję ws. dystrybucji węgla. "Bo ona jest tylko i wyłącznie wyrazem kapitulacji rządu - nie radzimy sobie, więc zrzucimy winę na samorządy, to jest po prostu pułapka na tych, którzy rządzą blisko ludzi" - ocenił marszałek Senatu.

Podczas środowej konferencji o słowa Grodzkiego pytany był rzecznik rządu Piotr Müller. "Mam nadzieję, że pan marszałek Grodzki nie atakuje samorządów za to, że nie chcą jakby wspólnie realizować zadań własnych i zadań, które są ważne dla obywateli. Rozmawiamy o tym projekcie, ponieważ to właśnie też z inicjatywy samorządu terytorialnego wychodzą sygnały, że oni chcieliby się zaangażować w dystrybucję i pomoc swoim mieszkańcom" - podkreślił.

Jak zauważył, to są również zadania samorządu terytorialnego. "Chcemy pomóc, by ten mechanizm był bardziej elastyczny. Pamiętajmy o tym natomiast, że to spółki Skarbu Państwa, generalnie władza centralna odpowiada za to, by importować węgiel do kraju. I to jest główne zadanie" - powiedział Müller.

Podkreślił również, że "dystrybucja na terenie Polski może być bardziej skuteczna, na to wskazują samorządy, jeśli one również będą miały taką możliwość". "Na te właśnie pytania oraz prośby o to, by stworzyć formalne mechanizmy do tego, po prostu chcemy odpowiedzieć. Szukamy teraz rozwiązań, zapewne w przyszłym tygodniu zostaną one finalnie przedstawione" - zaznaczył.