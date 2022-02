Rzecznik rządu: spory wewnątrz UE, takie jak o KPO, nie są do niczego potrzebne

Takie spory, jak ten Polski z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy, nie są do niczego nikomu potrzebne; zwłaszcza wobec poważnych konfliktów geopolitycznych. Mam nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość dla przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany we wtorek TVP 1, jakie są szanse na otrzymanie przez Polskę środków z europejskiego Funduszu Odbudowy i o trwający w tej sprawie spór między polskimi władzami oraz Komisją Europejską. Przyznał, że trwają w tym obszarze już dość długie rozmowy. "Teraz są nadzieje na to, że ten bezsensowny i w gruncie rzeczy nieuzasadniony konflikt zostanie zamknięty, ale to będzie możliwe do ogłoszenia, że faktycznie takie konkluzje zostaną podpisane" - powiedział.

"Równolegle w Sejmie procedowany jest projekt dotyczący Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego), liczę na to, że to też będzie równoległy sygnał dla KE, że nie warto tego sporu kontynuować, tym bardziej że w tej chwili mamy gigantyczny, poważny konflikt o charakterze geopolitycznym - takie spory wewnątrz Unii Europejskiej do niczego nie są nikomu potrzebne" - zaznaczył.

Jak wskazał, w negocjacjach między Polską a KE najważniejsze obecnie jest, by znaleźć taki konsensus, który "z jednej strony będzie realizował przede wszystkim kwestie suwerennego regulowania wymiaru sprawiedliwości przez Polskę - tak jak przez każdy inny kraj członkowski - a z drugiej strony spełni pewną naszą wspólną konkluzję skutecznego realizowania kwestii dyscyplinarnych, bo my też przecież też z aktualnego działania tego obszaru nie jesteśmy zadowoleni".

Müller powiedział, że liczy, że w Sejmie znajdzie się większość ponad podziałami politycznymi, która poprze ostateczny, "wspólny" projekt prezydenta i parlamentarny dotyczące Sądu Najwyższego.

Złożony w Sejmie projekt prezydenta Andrzeja Dudy noweli ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Z kolei projekt klubu PiS także dotyczący SN zakłada przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów Sądowi Najwyższemu jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywanie spraw innych zawodów prawniczych. Swój projekt dotyczący Sądu Najwyższego zapowiedziała także Solidarna Polska.

Także Koalicja Obywatelska i Lewica złożyły wspólny projekt zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym, który - w ocenie wnioskodawców - ma umożliwić wykonanie werdyktów Trybunału Sprawiedliwości UE ws. niezgodności odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce z prawem Unii Europejskiej.

KPO opisuje sposób wydatkowania pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. W związku z tym, że KE nie zaakceptowała jeszcze polskiego KPO, Polska nie otrzymała środków z funduszu. KE sprzeciwia się zmianom w polskim wymiarze sprawiedliwości - w tym systemowi dyscyplinarnemu w sądownictwie - jako naruszającym unijne standardy. Ursula von der Leyen postawiła jesienią ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.