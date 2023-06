Rzecznik rządu: stabilność i płynność sektora bankowego jest bezpieczna

Stabilność i płynność sektora bankowego jest bezpieczna, polski sektor bankowy przygotowywał się do rozstrzygnięcia TSUE ws. frankowiczów i przygotowywał stosowne rezerwy - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał dwa wyroki odnoszące się do spraw "frankowiczów". Uznał, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Ponadto TSUE uznał, że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy.

Rzecznik rządu był pytany na konferencji w Sejmie, czy wyrok TSUE przyśpieszy ustawowe rozwiązanie kwestii kredytów frankowych oraz czy będą jakieś regulacje, by ulżyć bankom.

"Ta sprawa toczyła się już od dłuższego czasu, w związku z tym polski sektor bankowy przygotowywał się do ewentualnego rozstrzygnięcia właśnie w takim zakresie. Czyli polskie banki przygotowywały stosowne rezerwy po to, aby zachować stabilność i płynność sektora bankowego" - powiedział Müller.

"I chciałbym to podkreślić - stabilność i płynność sektora bankowego jest bezpieczna" - zapewnił. Dodał, że czwartkowy wyrok TSUE, banki będą wdrażały w ramach ugód, które będą podpisywały z klientami.

Dopytywany, czy będą ewentualne rozwiązaniami ustawowymi, odparł, że "na razie nie planujemy ustawowych rozwiązań w tym zakresie". "Na razie przyglądamy się jeszcze uzasadnieniu, bo musi być pełne uzasadnienie tego wyroku" - dodał Müller.

Rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski ocenił w czwartek, że orzeczenie TSUE ws. frankowiczów ma negatywny wymiar z punktu widzenia polskiego sektora bankowego i całej polskiej gospodarki, ale też pewności prawa, interesu publicznego i zasad sprawiedliwości społecznej.

Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego "polski sektor bankowy jest obecnie dobrze skapitalizowany i płynny, co przekłada się na jego bezpieczeństwo i stabilność". "Banki zbudowały w ostatnim czasie odpowiedni bufor zwiększający ich odporność oraz zdolność do zaabsorbowania kosztów związanych z niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem TSUE" - zapewnił. "Erozja kapitałów banków, jaka dokona się w związku z tym rozstrzygnięciem, będzie miała jednak negatywny wpływ na zdolność banków do dalszego finansowania potrzeb mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych a także całej gospodarki, w tym planowanych przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną, obronnością czy planami współuczestnictwa w odbudowie Ukrainy, dla których sektor bankowym mógłby być naturalnym partnerem" - zastrzegł przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.