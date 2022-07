Rzecznik rządu: szef PO próbuje "przycinać" wszystkich, którzy nie są w jego frakcji

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk próbuje "przycinać" wszystkich, którzy nie są w jego frakcji wewnątrz PO - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o reakcję lidera PO na opinię posła tej partii Tomasza Lenza o 14. i 15. emeryturze.

Poseł KO Tomasz Lenz w TVP Info, wypowiadając się na temat inflacji, mówił: "Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek". "Czyli - może jednak zawiesić +czternastkę+, +piętnastkę+" - dodał Lenz.

"Gwarantuję, jeśli wygramy wybory, nie tylko utrzymane będą 500 plus, +trzynastka+, +czternastka+, ale będą też bezpieczne - bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc" - zapewnił z kolei w piątek Donald Tusk. Dodał, że wypowiedź Lenza nie oddaje "stanowiska Platformy" i była co najmniej niefortunna.

Były premier przypomniał, że Platforma głosowała za 14. emeryturami w Sejmie.

"To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie" - oświadczył Tusk.

Müller pytany był w piątek w TVP Info o słowa Lenza i reakcję Tuska. "To nie jest sprzeciw wobec tych słów, tylko próba ukrycia tego, co chcą zrealizować" - ocenił rzecznik rządu.

Jak zastrzegł, ma wrażenie, iż "akurat w tej sytuacji o trochę co innego chodzi". "Donald Tusk w swojej partii próbuje twardą ręką, że tak powiem, przycinać wszystkich, którzy nie są w jego frakcji, a z tego, co wiem, akurat poseł Lenz nie należy do frakcji Tuska, więc w ten sposób chciał ukarać tych, którzy nie chcą w 100 proc. podporządkować się przewodniczącemu PO" - powiedział Müller.

Jego zdaniem "nie wywoła to dobrych emocji w samej PO, a też jest pewną nauczkę dla przyszłych teoretycznie partnerów".

"Jak widać, ci, którzy mają w przyszłości tworzyć z nimi (PO) koalicję, muszą też liczyć się z tym, że nie będzie litości dla każdego, kto powie inaczej niż Tusk" - ocenił Müller.

Od słów Lenza odciął się piątek w Polsat News również wiceszef PO Tomasz Siemoniak. "Bardzo błędne słowa posła Lenza, trzeba chronić najsłabszych, emeryci na pewno należą do tych kategorii. Oni nie są w stanie zwiększyć swoich dochodów, dorabiać" - powiedział Siemoniak.

"Nasza linia jest bardzo jasna: nic, co dane, nie będzie zabierane" - podkreślił wiceszef PO, zapewniając, że "nikt takich rozwiązań (o jakich mówił Lenz) nie będzie proponował".