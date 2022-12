Rzecznik rządu: Szymon Hołownia miał być nową jakością, a ma problemy z podstawowymi rozliczeniami

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia miał być nową jakością, a jak widać, ma problemy z podstawowymi rozliczeniami - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do odrzucenia przez PKW sprawozdania partii Polska 2050 za 2021 r.

Piątkowa "Rzeczpospolita" podała, że PKW odrzuciła sprawozdanie partii Polska 2050 za 2021 r. "Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała +0+ do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych" - wyjaśnia "Rz".

Hołownia zapowiedział później, że od decyzji PKW zamierza się odwołać do Sądu Najwyższego. Tłumaczył, że "zerowe" sprawozdanie finansowe, jakie złożyła jego partia za ubiegły rok wynikało z tego, że prawomocnie ugrupowanie zostało zarejestrowane dopiero niedawno; wcześniej nie miało konta w banku.

Rzecznik rządu Piotr Müller w czwartek w Polsat News odnosząc się do tych informacji ocenił, że jest to "fatum" dotyczące niektórych nowopowstałych polskich partii politycznych. Przypomniał, że wcześniej "gigantyczne problemy w zakresie rozliczania środków finansowych miała .Nowoczesna".

"Szymon Hołownia miał być nową jakością, a jak widać, ma problemy z podstawowymi rozliczeniami. Przecież w Polsce zasadą jest jawność finansowania partii politycznych i tutaj z tą jawnością jak widać mamy problem" - zaznaczył.

Müller podkreślił, że lider Polski 2050 ma prawo odwołać się od decyzji PKW, jednak - w jego ocenie - należy postawić "znaki zapytania" odnośnie obszaru finansowania ugrupowania Hołowni.

"Pamiętajmy, że różnica jest zasadnicza. Jeżeli ktoś wpłaca na partię polityczną, to jest teraz jawny rejestr wpłat, a gdy wpłaca na inne podmioty jak stowarzyszenia i fundacje, to tej jawności nie ma i tu jest clou tego problemu" - zauważył rzecznik rządu.

Na odwołanie się od uchwały PKW Partia Polska 2050 ma siedem dni od momentu odebrania korespondencji w tej sprawie. "Czas jeszcze nie minął. Pracujemy nad skargą" - poinformowała PAP rzeczniczka Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Katarzyna Karpa-Świderek.