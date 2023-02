Rzecznik rządu: to minister decyduje, czy udzielić dotacji w ramach postępowań konkursowych

W ramach postępowań konkursowych bierze się kilka różnych opinii i na koniec, na podstawie tych opinii, minister decyduje, czy danej dotacji udzielić, czy nie – powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu zapytany został w czwartek o to, jakie były kryteria przyznawania pieniędzy dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" i dlaczego pieniądze dostały organizacje, które uzyskały negatywną ocenę komisji.

"Cały regulamin konkursu znajdował się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. W związku z tym, tam również są określone przesłanki, jakimi kieruje się zespół, który ocenia złożone wnioski w ramach tego programu" - odpowiedział Müller, dodając, że MEiN wypowiadało się już w tym zakresie.

Zapytany, dlaczego wybrano projekty, zaopiniowane negatywnie, odpowiedział, że to minister na koniec podejmuje decyzje, jeśli chodzi o inwestycje i szef resortu edukacji już na ten temat się wypowiadał.

"Uważamy, że tego typu programy, które wspierają infrastrukturę edukacyjną, powinny być kontynuowane" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że nie ma informacji, które wskazywałyby na wybieranie organizacji poza kryteriami zawartymi w regulaminie. "Nie wierzę, żeby takie kryteria mogły występować" - dodał rzecznik rządu.

"W ramach postępowań konkursowych bierze się kilka różnych opinii i na koniec na podstawie tych opinii minister decyduje, czy danej dotacji udzielić czy nie. W ramach opinii różnego rodzaju, akurat w postępowaniach dotyczących edukacji czy szkolnictwa wyższego i nauki, opinie są często rozbieżne. Na koniec wypadkowa opinii oraz ostateczna decyzja ministra decyduje w programach ministerialnych" - zakończył.

Minister edukacji i nauki był w środę wieczorem gościem w programie "Polski punkt widzenia" na antenie Telewizji Trwam, gdzie zapytano go m.in. o "program willa plus", jak część mediów określiła pieniądze dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

"Po pierwsze, fundacje i stowarzyszenia działają w oparciu o prawa fundacji i stowarzyszeń, które regulują sprawy majątkowe i również w statutach te sprawy są uregulowane" - powiedział minister.

Po drugie - jak kontynuował - wszystkie tego typu projekty, również unijne, z których pozyskuje się środki finansowe na wyposażenie, sprzęt, działalność, ale także na siedziby, mają trwałość projektową pięcioletnią. "Te nasze mają nawet siedmio- czy dziesięcioletnią" - wskazał.

"Po trzecie, ten program był absolutnie transparentny, oparty na przepisach prawa. W ramach tego programu 40 mln zł trafiło do 42 organizacji - i ochotniczych straży pożarnych, i fundacji prowadzących rozmaitą działalność proedukacyjną" - dodał szef MEiN.

Działalność ta - jak wyjaśnił - obejmuje m.in. bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży, darmowe korepetycje udzielane przez studentów uczniom, edukację międzypokoleniową, zajęcia z dziećmi ze spectrum autyzmu i pracownie sensoryczne,

"To, że te pieniądze nie trafiły do organizacji lewackich, do promujących ideologię LGBT, gender, seksualizujących dzieci, to jest to, co strasznie zdenerwowało stację TVN, bo tylko ona poświęciła temu uwagę już drugi dzień" - mówił szef MEiN. "My nie będziemy przekazywać żadnych środków ani LGBT, ani organizacjom genderowskim, ani tym, które seksualizują dzieci, bo to jest sprzeczne z konstytucją. My tego robić nie będziemy, choćby nas atakowali nie wiem ile dni" - oświadczył.

We wtorek portal TVN24 opublikował artykuł z listą 12 nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Na liście znalazły się: 1. Fundacja Polska Wielki Projekt, 2. Fundacja Wolność i Demokracja, 3. Fundacja Na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, 4. Fundacja Dumni, 5. Fundacja Edukacji i Mediów, 6. Fundacja pod Damaszkiem, 7. Fundacja Ostre Łąki, 8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes, 9. Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra", 10. Fundacja Dabar - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, 11. New Europe Foundation, 12. Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.

Wystąpiły one o dotację na zakup nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tys. zł do 5 mln zł.