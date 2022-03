Rzecznik rządu: trwa posiedzenie V4 w Londynie; premier zabiega o solidarne wsparcie dla Ukrainy

Trwa posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Premier Mateusz Morawiecki zabiega o solidarne wsparcie dla Ukrainy oraz dalsze sankcje dla Rosji - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier Morawiecki we wtorek przed południem przybył do Londynu na spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) z premierem Johnsonem. Głównym temat rozmów to rosyjska agresja na Ukrainę oraz dalsze sankcje wobec Rosji.

We wtorek po południu rzecznik rządu napisał na Twitterze, że posiedzenie Grupy V4 z premierem Johnsonem trwa. "Premier Mateusz Morawiecki zabiega o solidarne wsparcie dla Ukrainy oraz dalsze sankcje dla Rosji. Sankcje są kluczowym elementem zatrzymania wojennej machiny Rosji" - podkreślił Müller.

Rzecznik przypomniał też, że jeszcze we wtorek szef polskiego rządu spotka się w Oslo z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Store.