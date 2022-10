Rzecznik rządu: trwają negocjacje dot. aspektów technicznych rozliczania KPO

Trwają negocjacje dotyczące aspektów technicznych rozliczania KPO. Chodzi m.in. o kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. Mam nadzieję, że możliwe będzie złożenie wniosku o wypłatę pieniędzy z KPO jeszcze w październiku, ale wiele rzeczy nie zależy od nas - powiedział rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany był w środę w Polsat News o to, kiedy rząd złoży wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki mówił, iż zakłada, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, do końca października czy początku listopada.

"Październik się jeszcze nie skończył, to jest jedna rzecz. A druga rzecz - że trwają negocjacje dotyczące aspektów technicznych rozliczania KPO. Bo, jak zwykle z Unią Europejską bywa, gdy na jedną rzecz jest porozumienie, to nagle się okazuje, że ktoś rozszerzająco w UE próbuje niektóre rzeczy interpretować" - powiedział Müller.

"Chcemy mieć pewność, że przy złożeniu wniosków ten temat będzie jasny i klarowny, co rozumiemy, z obu stron. Tym bardziej, że teraz jeszcze finalizujemy kilka ustaw, które w tej chwili są procedowane" - zaznaczył.

Pytany, o jakie aspekty techniczne chodzi, odparł, że m.in. o kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. "Jeśli my w tej chwili złożymy wniosek, to my chcemy mieć jasność, w jaki sposób Komisja Europejska chce oceniać na przykład to, czy w Polsce jest procedura dotycząca wznowienia postępowania w sprawach dyscyplinarnych. Bo ona jest, a nagle teraz słyszymy, że ona jest niewystarczająca z ust niektórych urzędników Unii Europejskiej" - powiedział.

Na pytanie, czy możliwe, że wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO zostanie złożony jeszcze w październiku, odparł: "Mam nadzieję, że to będzie możliwe. Aczkolwiek w przypadku KE to wiele rzeczy nie zależy od nas". "W tej chwili trwa wymiana korespondencji" - dodał.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.