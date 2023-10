Rzecznik rządu: twierdzenia, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE to bzdura; chcemy silnej Polski w Unii

Twierdzenia, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej to absolutna bzdura; chcemy silnej Polski w Unii – powiedział w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. "Ale nie możemy też pozwolić na to, żeby w Brukseli czy w innej stolicy europejskiej decydowano o najważniejszych sprawach za nas" - dodał.

Rzecznik rządu był we wtorek pytany o opinie, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE.

"To jest bzdura, absolutna bzdura. My chcemy Polski silnej w Unii Europejskiej, bo polska gospodarka dzięki temu dobrze się rozwija. Ale nie możemy też pozwolić na to, żeby w Brukseli czy w innej stolicy europejskiej decydowano o najważniejszych sprawach za nas" - powiedział Müller.

"To jest ta różnica. Platforma Obywatelska uważa, że trzeba być w Unii Europejskiej i przyjmować wszystko, co tam jest pisane i dyktowane. My uważamy, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, ale że powinniśmy być asertywni i walczyć w niej o swoje interesy" - zaznaczył rzecznik rządu.