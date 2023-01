Rzecznik rządu: uciekanie przed własnymi zbrodniami nie jest najlepszym sposobem w relacjach dyplomatycznych

Uciekanie przed własnymi zbrodniami nie jest najlepszym sposobem w relacjach dyplomatycznych; będziemy to podkreślać zarówno w obszarze europejskim, jak i w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o odpowiedź Niemiec na notę ws. reparacji.

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. dotyczącą odszkodowań za polskie straty poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

Müller pytany o to na środowym briefingu podkreślił, że Niemcy od wielu lat powtarzają, że "temat ich zbrodni wojennych, kosztów, które wywołała wojna, II wojna światowa wywołana przez Niemców, jest zamknięta". "Ale to nie jest temat zamknięty zarówno pod kątem moralnym, jak i pod kątem ekonomicznym, finansowym" - zaznaczył.

Müller podkreślił, że polski rząd będzie domagać się zobowiązań, które wynikają z przedstawionego raportu ws. reparacji wojennych. "Uważamy, że kropla drąży skalę, że prędzej, czy później dojdzie do sytuacji, w której przynajmniej część tych szkód zostanie wyrównana pod kątem ekonomicznym. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku deklaracji Niemiec, bo chyba finalnie do porozumienia nie doszło, ale była chęć ze strony Niemiec wyrównania niektórych krzywd Namibii, a to było jeszcze dawniej niż II wojna światowa" - mówił rzecznik rządu.

Dopytywany, jak ocenia tą krótką odpowiedź Niemiec na dość długą i kompletną polską notę, Müller odparł, że "ze strony Niemiec te odpowiedzi już wcześniej padały". Więc - jak mówił - "nie jesteśmy tym zaskoczeni".

Według niego, "uciekanie przed własnymi zbrodniami nie jest najlepszym sposobem w relacjach dyplomatycznych". "Na to pragniemy zwrócić uwagę i będziemy to podkreślać zarówno na polu europejskim, jak i w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych" - podkreślił rzecznik rządu.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie na początku października, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".