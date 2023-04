Rzecznik rządu: Ukraina powinna stać się członkiem UE w tempie ekspresowym

Uważamy, że Ukraina powinna docelowo stać się członkiem Unii Europejskiej, wręcz uważamy, że to powinno stać się w tempie ekspresowym i w tempie, które nie jest standardową procedurą członkostwa - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany w czwartek podczas konferencji w KPRM o poparcie Polski w dążeniu Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. "Uważamy, że Ukraina powinna docelowo stać się członkiem Unii Europejskiej, wręcz uważamy, że to powinno stać się w tempie ekspresowym i w tempie, które nie jest standardową procedurą członkostwa w Unii Europejskiej" - mówił.

"Jeżeli Unia Europejska miałaby się w tym procesie zachować w taki sposób, jak to wygląda standardowo wobec wszystkich kandydatów do Unii Europejskiej, to oznaczałoby to, że najbliższe lata, a może dekady, Ukraina nie znalazłaby się w Unii Europejskiej" - ocenił Müller.

"Widzimy do jakiego marazmu doszło, jeżeli chodzi o proces integracji europejskiej, jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie. Część krajów Europy Zachodniej, niestety przez własne egoizmy, doprowadziła do tego, że proces integracji Bałkanów Zachodnich nie zakończył się, a widzimy, że tam Rosja czy Chiny podejmują swoje działania polityczne, gospodarcze, które mogą w przyszłości być konkurencją dla działań ze strony Unii Europejskiej" - dodał.

Jak podkreślił rzecznik, "Ukraina w szybkim tempie powinna stać się członkiem Unii Europejskiej".