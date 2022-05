Rzecznik rządu: ustawa o SN musi być podpisana do końca czerwca

Ustawa o Sądzie Najwyższym, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej musi być podpisana przez prezydenta do końca czerwca - powiedział w czwartek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że Sejm powinien się nią zająć na następnym plenarnym posiedzeniu.

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany o niedawne słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że KPO dla Polski jest już zatwierdzone przez KE, co jest w sprzeczności z listem przewodniczącej KE Ursuli von den Leyen, że KPO będzie zatwierdzone, gdy wejdą w życie tzw. kamienie milowe.

"Negocjacje między Polską a Komisją Europjską zakończyło się ustaleniem treści kamieni milowych, teraz KPO musi zaakceptować ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych - PAP), to jest formalność, a później my po swojej stronie musimy wypełnić te zobowiązania, które zawarliśmy w tej umowie" - wyjaśniał rzecznik. Dodał, że chodzi o uchwalenie ustawy o SN, która jest w tej chwili rozpatrywana w Sejmie.

Pytany o spór z Solidarną Polską na temat zawartego w prezydenckim projekcie tzw. testu bezstronności sędziego rzecznik rządu przyznał, że jakieś korekty proceduralne w projekcie mogą nastąpić. "Natomiast zasadniczo ta kwestia musi pozostać w projekcie ustawy i to jest oczekiwanie pana prezydenta, które zostało wprost wyrażone" - zaznaczył Müller.

Dopytywany, kiedy ta ustawa może zostać w końcu uchwalona, powiedział: "Liczę na to, że to będzie możliwe na następnym posiedzeniu Sejmu".

Dodał, że najważniejsze, żeby zakończyć wszystkie prace nad nią do końca czerwca. "Sejm, Senat, potencjalny podpis pana prezydenta, to wszystko powinno być zakończone do końca czerwca" - podkreślił Müller.

Rzecznik rządu zaznaczył, że już uruchamiane są "projekty z Krajowego Planu Odbudowy". Będą one na razie sfinansowane z krajowych środków, a we wrześniu zostanie zrefinansowane ze środków europejskich - wyjaśnił.

W czwartek po godz. 18 sejmowa komisja sprawiedliwości powróciła do rozpatrywania propozycji zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. To piąte posiedzenie komisji, która pracuje nad projektami w tej sprawie - wiodącym jest projekt prezydenta Andrzeja Dudy.