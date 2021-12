Rzecznik rządu: w 2022 roku emeryci skorzystają na kwocie wolnej od podatku i dodatkowej waloryzacji

W 2022 roku 90 proc. emerytów skorzysta dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku i dodatkowej waloryzacji; to będzie kwota nawet 2 tys. zł rocznie - przekonywał w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller nawiązał do rozwiązań wchodzącego w nowym roku Polskiego Ładu. Jeśli chodzi o kwestie związane z emeryturami, wymienił emeryturę bez podatku dla wszystkich osób, które mają świadczenia w wysokości do 2500 zł. Według rzecznika rządu, na zmianach skorzysta 90 proc. emerytów. "To będzie kwota nawet 2 tys. zł rocznie, które dodatkowo wpłyną do emerytów dzięki kwocie wolnej od podatku, a w marcu również dzięki dodatkowej waloryzacji" - powiedział.

Müller przytoczył przykład osoby otrzymującej emeryturę wysokości 1679 zł netto, czyli 2 tys. zł brutto. Według niego, dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku i waloryzacji, otrzyma ona w 2022 r. 1909 zł na rękę, co w skali roku oznacza ponad 2700 zł więcej.

"Czyli, krótko mówiąc, te rozwiązania, które część opozycji niestety krytykowała, będą również dobrym, kolejnym elementem walki ze skutkami inflacji, to jest podwyższenie wynagrodzeń, jeżeli chodzi o osoby zarabiające na umowie o pracę, ale również znaczące wyższe świadczenia dla emerytów dzięki kwocie wolnej od podatku" - powiedział.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, m.in. wzrasta kwota wolna od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy - z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Ponadto likwidowany jest odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzana jest tzw. ulga dla klasy średniej), zmieniają się zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom; wprowadzany jest tzw. podatek minimalny od korporacji.