Rzecznik rządu: W ostatnich latach liczba żłobków i przedszkoli uległa radykalnej poprawie

W ostatnich latach liczba miejsc opieki nad dziećmi najmłodszymi: żłobków i przedszkoli, uległa radykalnej poprawie - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Jako działanie wspierające dzietność w Polsce wymienił również programy Rodzina 500+ i Maluch+.

Müller został zapytany podczas konferencji prasowej, czy jego zdaniem zmiana przepisów dotyczących aborcji ma wpływ na dzietność i sytuację demograficzną w Polsce.

"Jeżeli chodzi o kwestie związane z dzietnością to przede wszystkim musimy porównywać dane dotyczące wcześniejszych projekcji GUS do tego, co się zadziało faktycznie. W kilku ostatnich latach liczba osób urodzonych była większa, niż (przewidywały) projekcie GUS sprzed kilku lat" - stwierdził.

Podkreślił, że rząd PiS podjął szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji demograficznej. "To, co my możemy zrobić, to przede wszystkim zapewnić odpowiednią sytuację finansową polskim rodzinom. Program 500+ jest też sposobem na to, żeby sytuacja polskich rodzin była lepsza i, siłą rzeczy, przez to decyzja o potencjalnym kolejnym dziecku była podejmowana częściej" - mówił.

Według rzecznika rządu, liczba trzecich i czwartych dzieci w polskich rodzinach wzrosła m.in. ze względu na funkcjonowanie Programu Rodzina 500+.

"Kolejną rzeczą, którą robimy, jest kwestia zapewnienia opieki nad dziećmi najmłodszymi. Pod tym kątem liczba miejsc opieki nad dziećmi najmłodszymi: żłobków, miejsc opieki, uległa radykalnej poprawie, podobnie jak liczba przedszkoli" - zastrzegł.

Müller zaprezentował dwa slajdy pokazujące wzrost liczby miejsc opieki nad małymi dziećmi na przestrzeni ostatnich lat. "Niech pani sobie porówna rok 2015 i rok 2023. Jeżeli ktoś nie widzi różnicy, no to ma albo złą wolę albo powinien kupić sobie okulary. Różnicę widać gołym okiem" - ocenił.

Dodał, że program budowy miejsc opieki nad małymi dziećmi jest rozwijany w ramach Programu Maluch Plus.

Müller przypomniał również inne świadczenie skierowane do rodziców małych dzieci - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe 500 zł dla osób wychowujących drugie, trzecie i kolejne dziecko między 12 a 36 miesiącem życia. "Taki pakiet rozwiązań, który nie obowiązywał przed tym, jak PiS zaczął rządzić w Polsce, przyjęliśmy w ostatnich latach" - wyjaśnił.