Rzecznik rządu: w ramach Zjednoczonej Prawicy o różnicach ws. KPO mówimy sobie wprost

Nie zgadzam z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro w ocenie skutków finansowych Krajowego Planu Odbudowy; my w ramach Zjednoczonej Prawicy o tych różnicach mówimy sobie wprost - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller był pytany podczas konferencji prasowej o list otwarty ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zainicjowanie debaty na temat KPO. "Każdy świadomy wyborca powinien znać informacje na ten temat; to w istocie ukryty, drogi kredyt oraz obowiązek realizacji polityki klimatycznej" - ocenił Ziobro.

Rzecznik rządu podkreślił, że "co do kwestii związanych z wypowiedziami ministra Ziobry, to jest jasne i znane stanowisko". "My sobie otwarcie o nim powiedzieliśmy w rozmowach w kancelarii premiera. To nas dzieli. Ja się nie zgadzam z ministrem Ziobro w ocenie skutków finansowych KPO" - powiedział Müller.

Jak zaznaczył, KPO "to środki potrzebne, które się przydadzą w trudnej sytuacji geopolitycznej i są one korzystne". "Podobnie zresztą uważają wszystkie inne kraje UE, które korzystają z tych środków" - wskazał rzecznik rządu.

"Różnica jest natomiast taka, że my w ramach Zjednoczonej Prawicy o tych różnicach mówimy sobie wprost. Spotykamy się najpierw i mówimy sobie o tym otwarcie" - podkreślił Müller. Natomiast - jak zaznaczył - "opozycja najpierw się spotyka, ustala coś, że będzie głosowała wspólnie, a później Szymon Hołownia wychodzi i po prostu oszukuje swoich partnerów z opozycji, zresztą nie informując ich o tym wcześniej, bo ze szczerością przyznali to wczoraj przedstawiciele Lewicy".

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Żadna z 14 poprawek opozycji do noweli nie uzyskała poparcia. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie PiS, przeciwko był koalicjant PiS - Solidarna Polska, a także Konfederacja i Polska 2050. Posłowie KO, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu.

Lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia mówił, że posłowie tego ugrupowania zagłosowali przeciwko ustawie o SN, ponieważ jest ona niezgodna z konstytucją i wbrew zapowiedziom wcale nie przyniesie Polsce i Polakom pieniędzy na KPO.

Hołownia pytany w piątek, czy głosowanie przeciwko ustawie o SN przez posłów Polski2050 nie jest rozbijaniem opozycji, ocenił, że głosowanie jego koła "nie zmienia relacji w obozie opozycji". Zaznaczył, że przed głosowaniem poinformował pozostałych liderów opozycji, jak zagłosują jego posłowie i próbował ich przekonać do swojego stanowiska.