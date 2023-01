Rzecznik rządu: ważnym elementem wizyty premiera w Davos będzie wsparcie działań obronnych Ukrainy

Ważnym elementem wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Davos będą kwestie związane ze wsparciem działań obronnych Ukrainy; premier odbędzie też wiele spotkań z przedstawicielami międzynarodowego biznesu, m.in. takiego, który planuje inwestycje w Polsce - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Premier we wtorek uda się do Szwajcarii, gdzie w Davos weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym.

"Forum w Davos jest doskonałą okazja, aby w jednym miejscu spotykać się z wieloma przedstawicielami światowego biznesu, m.in. żeby zabiegać o dodatkowe inwestycje na terenie kraju" - mówił Müller podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zapowiedział, że podczas wizyty w Davos szef rządu odbędzie wiele spotkań z przedstawicielami różnego rodzaju biznesu międzynarodowego, m.in. takiego, który w Polsce planuje inwestycje w fabryki, w nowoczesne technologie. "Mam nadzieję, że niebawem też z tego tytułu będą dobre informacje do ogłoszenia" - dodał.

Rzecznik rządu podkreślił jednocześnie, że ważnym elementem wyjazdu do Davos "są kwestie związane ze wsparciem działań obronnych Ukrainy". "Tutaj też Forum w Davos jest dobrym miejscem do tego, aby przekonywać społeczność międzynarodową do tego, aby wspierać działania obronne Ukrainy, bo one de facto gwarantują bezpieczeństwo dla całej Europy" - powiedział.

"Tłumaczymy naszym zachodnim partnerom, ale też partnerom z całego świata, że ewentualna porażka Ukrainy de facto oznacza w przyszłości destabilizację całego obszaru Europy, a również świata. Wiemy doskonale, że ewentualna wygrana Rosji spowoduje, że dalsza ekspansja, apetyt na podbijanie innych krajów u Rosjan się zwiększy, bo Władimir Putin prowadzi taką carską politykę polegającą na tym, że dla niego liczy się wielkość terytorium" - powiedział Müller.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18 i potrwa do piątku. Wezmą w nim udział również m.in. prezydent Andrzej Duda i wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.