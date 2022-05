Rzecznik rządu: wzrost liczby urzędników w KPRM wynika m.in. z połączenia z Ministerstwem Cyfryzacji

Wzrost liczby etatów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika z tego, że do KPRM zostało dołączone m.in Ministerstwo Cyfryzacji - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek stacja TVN 24 podała, powołując się na odpowiedź na interpelację posła Michała Wypija (Porozumienie) do szefa KPRM Michała Dworczyka, że w ciągu 6 lat rządów PiS liczba etatów w KPRM wzrosła ponad dwukrotnie - z 553 do 1331.

Müller pytany o tę kwestię na konferencji prasowej odparł: "To bardzo dobre pytanie. Szkoda że redakcja nie zauważyła - być może celowo - że w międzyczasie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów połączyła się z Ministerstwem Cyfryzacji".

"To znaczy, że zlikwidowano jedno ministerstwo, włączono je do KPRM - oto rozwiązanie tej bardzo trudnej zagadki" - odpowiedział rzecznik rządu. Jak dodał, do struktury KPRM został dołączony także m.in. "cały pion spraw europejskich z MSZ".