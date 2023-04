Rzecznik rządu: Ziobro już raz doprowadził do dekompozycji obozu prawicy

Zbigniew Ziobro już raz doprowadził do dekompozycji obozu Zjednoczonej Prawicy – skomentował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller tweet lidera Solidarnej Polski o uchyleniu przez radnych Zamościa uchwały popierającej abp. Marka Jędraszewskiego.

Radni uchylili w środę uchwałę z 2019 r. w obawie przed utratą unijnych środków. W reakcji na tę decyzję prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro napisał na Twitterze, że "tak się kończy uleganie szantażowi", a "ustępstwa wobec Brukseli nie będą korzystne", wbrew zapewnieniom premiera Mateusza Morawieckiego.

"Trudno mi komentować decyzje radnych w poszczególnych miastach, to jest ich suwerenne prawo" - oświadczył Müller w czwartek na konferencji prasowej, pytany o decyzję radnych Zamościa. Odnosząc się do wpisu Ziobry powiedział, że "już raz, w 2011 roku pan minister Ziobro doprowadził do dekompozycji obozu zjednoczonej prawicy". "Myślę, że wyciągnął odpowiednie wnioski po tamtym okresie. Liczę, że każdy członek obozu Zjednoczonej Prawicy wyciągnął wnioski z błędów roku 2011" - dodał.

Blisko cztery lata temu radni z Zamościa przyjęli stanowisko w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego po jego słowach o "tęczowej zarazie" wygłoszonych podczas mszy świętej z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Jak mówił wtedy, "czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa".

W środę radni uchylili tę uchwałę. Jak napisali w uzasadnieniu, potrzeba uchylenia wynika "z ryzyka utraty środków unijnych dla miasta Zamość lub przez podmioty przez niego kontrolowane lub od niego zależne".

Za uchyleniem stanowiska w sprawie Jędraszewskiego było 6 radnych, 2 osoby zagłosowały przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Ośmioro radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

"Tak się kończy uleganie szantażowi. Solidarna Polska ostrzegała, ale Mateusz Morawiecki zapewniał, że ustępstwa wobec Brukseli będą korzystne. Nie będą, bo szantażyści chcą coraz więcej - dziś wymusili bezkarność za ataki na Kościół, jutro odbiorą nam suwerenność" - napisał Ziobro w serwisie Twitter.