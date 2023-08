Rzecznik rządu: złożono dotąd 2,5 mln wniosków o "Dobry start" dla 3,6 mln dzieci

Zostało złożone 2,5 mln wniosków w ramach wyprawki szkolnej "Dobry start" dla 3,6 mln dzieci. Program cieszy się dużym zainteresowaniem – powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że termin składania wniosków o świadczenie upływa 30 listopada.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej przypomniał, że wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada.

"Kilka lat temu nasz rząd przygotował program +Dobry start+, który zakłada, że każdy uczeń może otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną" - powiedział Müller.

"Na ten moment zostało złożone 2,5 mln wniosków dla 3,6 mln dzieci. Tak, jak widać, ten program cieszy się dużym zainteresowaniem" - podkreślił rzecznik rządu.

Dodał, że w poprzednich latach na program "Dobry start" skierowano łącznie ponad 1,3 mld zł. "Z programu w 2022 r. skorzystało 4,6 mln dzieci" - powiedział Müller.

Rzecznik przypomniał też, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął zmiany dotyczące wysokości czternastej emerytury. "Jest to 2650 zł brutto i te środki, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, zostaną wypłacone we wrześniu" - powiedział Müller.

Zaznaczył, że jest to działanie, które ma pomóc seniorom najbardziej odczuwającym efekty wyzwań inflacyjnych.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę.

Z kolei środki z programu "Dobry start" przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.