Rzecznik SN: dobrze, że poprawki Senatu zostały odrzucone; konstytucyjność noweli o SN wciąż budzi wątpliwości

Dobrze, że jaskrawie gwałcące konstytucję poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zostały odrzucone; konstytucyjność noweli wciąż budzi jednak zasadnicze wątpliwości - ocenił rzecznik SN Aleksander Stępkowski.

Sejm odrzucił w środę wieczorem wszystkie 14 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowela trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

PAP poprosiła o komentarz w tej sprawie sędziego Aleksandra Stępkowskiego, rzecznika SN. "Dobrze się stało, że jaskrawie gwałcące Konstytucję poprawki Senatu zostały odrzucone. Nie zmienia to jednak zasadniczej opinii na temat nowelizacji, której konstytucyjność wciąż budzi zasadnicze wątpliwości" - powiedział sędzia.

Podkreślił, że SN czeka teraz na decyzję prezydenta. "Ufamy, że znajdzie w niej wyraz troska o integralność ładu konstytucyjnego Rzeczpospolitej, w tym również troska o dobro wymiaru sprawiedliwości" - dodał Stępkowski.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Według jej autorów, posłów PiS, nowela ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.

Zgodnie z nowelizacją w wersji uchwalonej przez Sejm, która ostatecznie trafi do prezydenta, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Senackie poprawki znacząco przekształcały nowelizację - zakładając zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów. Ponadto na mocy tych poprawek, orzeczenia wydane przez poprzedniczkę Izby Odpowiedzialności Zawodowej - Izbę Dyscyplinarną SN - uznano by za nieważne i pozbawione skutków prawnych, a toczące się postępowania wszczęte w tej izbie zostałyby umorzone. W poprawkach zaproponowano, żeby z wnioskiem o przeprowadzenie "testu bezstronności" mogli wystąpić też poszczególni sędziowie, a nie tylko składy sędziowskie.