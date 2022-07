Rzecznik SN: rozpoczyna działalność Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Wczoraj zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a dzisiaj rozpoczyna działalność Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN – poinformował w piątek rzecznik tego sądu Aleksander Stępkowski. Wyznaczono już pięciu sędziów, którzy będą tymczasowo orzekali w nowej izby i osobę kierującą jej pracami - dodał.

Sędzia Stępkowski podczas konferencji prasowej podkreślił, że w piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o SN. "W związku z tym w dniu wczorajszym zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna SN, a dzisiaj rozpoczyna działalność Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN" - powiedział Stępkowski

Poinformował, że wydane już zostały rozporządzenia w sprawie funkcjonowania nowej izby. Zgodnie z nimi wyznaczono m.in. pięcioro sędziów, którzy tymczasowo będą orzekali w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Chodzi o sędziów: Dariusza Kalę, Marka Siwka, Małgorzatę Wiącek - Wiaderek, Krzysztofa Wiaka i Wiesława Kozielewicza. Ten ostatni będzie kierował nową Izbą do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję.

Jak mówił sędzia Kozielewicz, do czasu formalnego powołania Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmowała się jedynie sprawami nie cierpiącymi zwłoki. Chodzi o przypadki, w których sędzia popełnił przestępstwo i został złapany na gorącym uczynku oraz sytuacje, w których rzecznik dyscyplinarny będzie chciał wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego sądu okręgowego lub apelacyjnego.

Sędzia Kozielewicz wyraził przekonanie, że wchodząca w piątek w życie nowelizacja ustawy o SN stwarza szansę na uregulowanie kwestii spornych w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. "Nie jest to może krok, który zadowalałby mnie w 100 procentach, można by kilka innych rzeczy przy tej okazji poprawić, ale uważam jest to dobry początek dokonywania korekt w modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów" - powiedział sędzia Kozielewicz.

Rzecznik SN poinformował, że w rozporządzeniach wydanych przez pełniącą obowiązki I prezes sędzię Misztal-Konecką, określono dokładnie właściwości dwóch wydziałów nowej Izby. "Proces zmiany przebiega bez zakłóceń" - powiedział sędzia Stępkowski. Pytany o dalsze losy sędziów ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej powiedział, że jeszcze w piątek otrzymają oni propozycję orzekania w którejś z Izb Sądu Najwyższego.

W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, której głównym założeniem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.