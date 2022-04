Rzecznik SN: utajnienie oświadczenia majątkowego prezes TK w oparciu o wiążące przepisy

Decyzję o objęciu klauzulą zastrzeżone oświadczenia majątkowego prezes Trybunału Konstytucyjnego podjęła I prezes Sądu Najwyższego w oparciu o wiążące przepisy prawa- zapewnił w środę rzecznik tego sądu Aleksander Stępkowski.

W środę "Gazeta Wyborcza" podała, że Sąd Najwyższy na wniosek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej utajnił jej oświadczenie majątkowe. Jak doniosła gazeta, wcześniej prezes Przyłębska miała nadać klauzulę "zastrzeżone" oświadczeniom pięciu sędziów TK.

Polska Agencja Prasowa zapytała o tę sprawę rzecznika Sądu Najwyższego. Sędzia Aleksander Stępkowski potwierdził, że oświadczenie prezes TK za 2021 r. zostało objęte klauzulą zastrzeżone. "Decyzję w tej mierze Pierwsza Prezes podjęła w oparciu o wiążące przepisy prawa, które miały w tej sprawie zastosowanie" - zapewnił sędzia.

Wskazał, że podstawą prawną w tym przypadku był art. 87 ustawy o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym, oświadczenie majątkowe sędziego można objąć klauzulą zastrzeżone, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych.

Według sędziego Stępkowskiego, przepis ten znajduje w tej sprawie zastosowanie. "Kwestia oświadczeń majątkowych sędziów TK jest kompleksowo uregulowana w ustawie o statusie tych sędziów, ale regulacja ta nie jest jednak wyczerpująca. Nie została bowiem uregulowana w niej kwestia nadania oświadczeniom klauzuli +zastrzeżone+. W kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie, odsyła ona natomiast w art. 19 do ustawy o SN. Gdyby ustawodawca nie chciał by odesłanie to miało zastosowanie do składania oświadczeń majątkowych przez sędziów TK, wówczas wyraźnie wyłączyłby jego stosowanie. Tak się jednak nie stało, a zatem nadawanie oświadczeniom sędziów TK klauzuli +zastrzeżone+ odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku sędziów SN, czyli na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych" - powiedział rzecznik SN.

Jak dodał, prezes SN miała obowiązek zastosować w tej sprawie te przepisy. Dopytywany o możliwość odtajnienia oświadczeń majątkowych prezes TK i innych sędziów, o co apeluje m.in. Koalicja Obywatelska, odpowiedział, że Pierwsza Prezes nigdy nie ulega presji ze strony polityków. Zmiana zaś jej decyzji w tej mierze byłaby możliwa jedynie w ramach obowiązujących procedur, które zapewne obejmowałyby wniosek osoby zainteresowanej.

W sprawie tej TK przesłał PAP komunikat. "Wobec stawianych w przestrzeni publicznej zarzutów bezprawnego utajnienia oświadczeń majątkowych Prezes i Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za rok 2021 informujemy, że oświadczenia majątkowe Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za rok 2020 opublikowane zostały zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie majątkowe Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej za rok 2020 jest jawne" - głosi przesłana PAP informacja.

Służby prasowe zwróciły też uwagę, że "oświadczeniom majątkowym niektórych Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za rok 2020 została nadana klauzula tajności +zastrzeżone+ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

"Oświadczenia majątkowe Sędziów Trybunału Konstytucyjnego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do dnia 30 czerwca każdego roku. Oświadczenia majątkowe Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za rok 2021 nie zostały jeszcze opublikowane" - podał TK.

W sprawie tej wypowiedzieli się też w środę politycy Koalicji Obywatelskiej. "Wzywamy do ujawnienia oświadczeń majątkowych prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i pozostałych sędziów TK, utajnianie ich jest bezprawne" - mówili na środowej konferencji prasowej w Sejmie senator Krzysztof Brejza i poseł Robert Kropiwnicki.