Rzecznik: zaplanowana na listopad wizyta szefa MSZ w Azji Centralnej nie odbędzie się

Z uwagi na na obecną sytuację w kraju minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zdecydował o odwołaniu zaplanowanej na listopad podróży do Azji Centralnej - poinformował PAP w czwartek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Rau miał 20 listopada, w roli przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, udać się w podróż do Tadżykistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu.

"Z uwagi na obecną sytuację w kraju minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zdecydował o odwołaniu podróży do Azji Centralnej, zobaczymy czy do niej jeszcze dojdzie, raczej już jednak nie w woli szefa OBWE, bo pan minister kończy to zadanie 31 grudnia 2022 r." - przekazał PAP Jasina.

Dodał, że najważniejsze wydarzenie związane z polską prezydencją w OBWE odbędzie się w Łodzi od 30 listopada do 2 grudnia - będzie to szczyt rady ministerialnej OBWE.

Rzecznik MSZ podkreślił, że od wtorku "cały czas trwa intensywna aktywność ministra, odbywały się rozmowy między innymi z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock oraz szefową francuskiej dyplomacji Catherine Colonną".

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę. Jak mówił, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. "Nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony" - powiedział prezydent.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc o eksplozji na terenie Polski, oświadczył, iż nie ma wątpliwości, "że to była nie nasza rakieta, albo nie nasze uderzenie rakietowe". Zaznaczył, że opiera się na raportach złożonych mu przez wojskowych. Zełenski oświadczył też, że jest przekonany, iż Ukraina powinna i będzie brać udział w śledztwie w tej sprawie.