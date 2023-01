"Rzeczpospolita": Zwolnień lekarskich więcej niż w pandemii

W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych osobom chorującym - informuje we wtorek „Rzeczpospolita” powołując się na najnowsze dane ZUS.

Gazeta donosi, że w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 2022 r. wystawiono ich ogółem 23 642 400 (w tym 21 919 600 dotyczyło ubezpieczonych w ZUS).

"Rz" dodaje, że dla porównania, w 2021 r. było to 21 933 400 zaświadczeń lekarskich (w tym 20 451 800 to ubezpieczeni w ZUS), tj. mniej o ok. 7 proc. Z kolei w 2020 r. - 22 183 800 (w tym 20 725 100 dla ubezpieczonych w ZUS), tj. mniej o ok. 6 proc.