Rzepecki o projekcie zmian przepisów ws. immunitetów: prezydent jest wstępnie otwarty na dyskusję

Pan prezydent jest wstępnie otwarty na dyskusję i gdy ta ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie, będzie podejmował ostateczną decyzję - powiedział w niedzielę prezydencki doradca Łukasz Rzepecki o projektach zmian m.in. Konstytucji, które mają ograniczyć immunitet parlamentarzystów i sędziów.

Rzepecki był jednym z gości programu "Woronicza 17" w TVP Info, w którym omawiano złożone przez PiS projekty zmiany m.in. Konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Ponadto PiS złożył projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony ma zostać immunitet formalny, a pozostawiony - immunitet materialny.

W ocenie prezydenckiego doradcy "immunitety formalne nie są potrzebne parlamentarzystom". "Jest wiele przypadków - na przestrzeni tej, poprzednich i jeszcze wcześniejszych kadencji - że są one wykorzystywane instrumentalnie do obrony swojej osoby. Tak naprawdę wszyscy widzimy, że Polacy chcą, żeby te immunitety przestały obowiązywać, dlatego cieszy nas to, że ta ustawa jest dyskutowana. Oczywiście, to jest zmiana Konstytucji. To nie idzie trybem zwykłym i od momentu złożenia tej ustawy do pierwszego czytania jest określona liczba dni, 30 dni. Później również jest ta procedura bardziej zaostrzona. Natomiast pan prezydent jest wstępnie otwarty na dyskusję i gdy ta ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie, to będzie podejmował ostateczną decyzję po wnikliwych analizach" - poinformował.

Joanna Lichocka (PiS) przypomniała, że w zamyśle twórców Konstytucji immunitet "ma chronić parlamentarzystów, sędziów w ramach wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ich funkcji". "Jak poseł, czy senator działa, wypełniając mandat, a ktoś go chce pociągnąć do odpowiedzialności za taką działalność, to musi być chroniony immunitetem. I my to chcemy zostawić. Natomiast jak sędzia kradnie 50 zł w spożywczym, to nie powinien być chroniony immunitetem, tylko powinien bardzo szybko zostać postawiony w stan oskarżenia. Jak marszałek Senatu ma stawiane bardzo poważne zarzuty korupcyjne, to nie powinien chować się za immunitetem, ten immunitet powinien w ogóle w tym zakresie nie działać i pan marszałek Senatu powinien być pociągnięty do odpowiedzialności" - wyjaśniła.

Maciej Gdula (Lewica) przyznał, że obawia się "właśnie takich sytuacji, w których buduje się jakąś sprawę przeciwko politykowi, który np. zajmuje ważną funkcję - jak marszałek Grodzki w Senacie - i buduje się tę sprawę po to, żeby załatwić swoje polityczne interesy". "Cała ta sprawa to jest element nowej kampanii wyborczej PiS na przyszłe wybory parlamentarne. PiS i sojusznicy chcą odwrócić uwagę od afer, które mają miejsce. Chcą odwrócić uwagę od nielegalnego finansowania kampanii wyborczych polityków w zamian za stanowiska (...). Nie będziemy zmieniać Konstytucji z partiami, które łamią Konstytucję, z ludźmi, którzy łamią trójpodział władzy, niszczą instytucje konstytucyjne" - powiedział.

Zdaniem Krzysztofa Paszyka (PSL-KP) "to trochę kiepski czas na zmiany w Konstytucji". "Mamy wewnętrzny kocioł polityczny i zbliżające się wybory, zagrożenia na zewnątrz. To wymaga ekonomicznych, gospodarczych, ale i międzynarodowych decyzji i współpracy, a nie dzielenia się w dyskusji o Konstytucji. A jeśli już doszłoby do zmian w Konstytucji to moim zdaniem warto byłoby połączyć odpowiednie wpisy w Konstytucji np. z taką konstrukcją prokuratury - na czele z prokuratorem generalnym - która gwarantowałaby maksymalną niezależność, obiektywność" - zasugerował.

Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) zapewniła, że reprezentowane przez nią ugrupowanie nie będzie "głosować nad zmianą Konstytucji w momencie, kiedy rządzi PiS", bo nie ma "gwarancji, co się z tą ustawą dalej stanie". Zapowiedziała też: "w następnej kadencji, jeżeli dostanę sę do Sejmu - i jeżeli opozycja wygra wybory - to wezmę tę ustawę i złożę ją z powrotem. Wtedy zobaczymy, jak na to odpowie PiS, które trzeba będzie rozliczyć".

Odpowiadając posłance, Lichocka stwierdziła, że w jej partii od dawna mówi się o potrzebie zniesienia immunitetów i jeżeli Gill-Piątek złoży takie same projekty, to ma jej głos. "Za tą zasłoną dymną przeciwko PiS kryją się konkretne interesy - interesy państwa parlamentarzystów, waszych kumpli, ale też nadzwyczajnej kasty sędziowskiej. Państwo jesteście zakładnikami tego środowiska, ponieważ to jest również państwa zaplecze polityczne i nigdy - jestem przekonana - ani pan Gdula, ani pani poseł Gill nie zagłosujecie za zniesieniem immunitetów sędziom. Nie zrobicie tego" - podsumowała.