Rzeszów: 140 cudzoziemców chce przeszkolić Wojewódzki Urząd Pracy

Przeszkolenie 140 uchodźców zakłada projekt, który planuje zrealizować Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Chcemy zaaktywizować zawodowo oraz zintegrować społecznie cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce – poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop.

Projekt "Razem Możemy Więcej - Program Aktywizacyjny województwa podkarpackiego dla cudzoziemców" został złożony w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru ofert pn. "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

Jak powiedział PAP Czop, Polska w ostatnich latach stała się ważnym państwem docelowym dla wielu kategorii cudzoziemców.

"Do Polski przyjeżdżają pracownicy, przedsiębiorcy, studenci, osoby chcące połączyć się z rodziną oraz poszukujące w Polsce ochrony. Ich sytuacja, problemy, z jakimi się stykają i potrzeby są bardzo różne i wymagają indywidualnego potraktowania" - podkreślił.

Dyrektor WUP zauważył, że dla cudzoziemców kwestie związane z życiem zawodowym stanowią największe wyzwanie. W ocenie Czopa, Polska ma już istotne doświadczenia w przyjmowaniu cudzoziemców z państw, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, jak np. Ukraina w latach 2013-2015.

"Obecnie również widzimy napływ bardzo dużej liczby uchodźców. Należy też zakładać, że takie sytuacje mogą powtarzać się również w przyszłości. Problemem w ich integracji jest np. bariera językowa czy różnice kulturowe. Dlatego postanowiliśmy złożyć projekt w ramach programu ogłoszonego przez resort rodziny" - wyjaśnił.

Program ministerstwa skierowany jest do szerokiego grona podmiotów - od organizacji pozarządowych przez instytucje rynku pracy, po jednostki samorządu terytorialnego. Jego istotą ma być dostarczenie konkretnego i bezpośredniego wsparcia dla cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce - w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej.

Czop powiedział, że złożony projekt zakłada, że skorzysta z niego co najmniej 140 cudzoziemców. "Nasz projekt będzie w sposób szczególny uwzględniać cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. z Ukrainy" - dodał.

W ramach projekt rzeszowski WUP planuje m.in. sprofilować potrzeby i potencjał cudzoziemców oraz zorganizować dla nich kursy, w tym językowe, oraz szkolenia zawodowe. "Chcemy również wspierać ich w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji w naszym kraju. Zapewnimy też im profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" - zapewnił dyr. WUP.

Jeśli projekt uzyska finansowanie z ministerstwa rodziny i polityki społecznej to będzie wdrożony w maju br. i potrwa do końca 2023 r. Jego koszt to 1,5 mln zł.