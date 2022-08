Rzeszów: 18. „Carpathia Festival” – od piątku

18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” rozpocznie się w piątek w Rzeszowie. O nagrodę grand prix powalczy w nim 13 młodych wykonawców z Polski, Ukrainy i Malty. W programie imprezy odbędzie się też jubileusz Marka Kościkiewicza i koncert przebojów Anny Jantar.

Celem festiwalu "Carpathia" jest przede wszystkim promowanie osobowości wokalnych, oryginalnych, autorskich utworów oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych młodych artystów, a także prezentacja i konfrontowanie różnorodnej kultury muzycznej innych krajów świata.

"Carpathia Festival wyróżnia to, że jest jednym z niewielu festiwali, na których młodzi artyści prezentują twórczość własną. Nie śpiewają coverów, co dziś jest powszechne niemal we wszystkich +talent show+, lecz piosenki stworzone przez siebie albo specjalnie dla nich napisane" - zwróciła uwagę dyr. festiwalu i jego inicjatorka Anna Czenczek. Dodała, że wokaliści nie muszą mieć własnego zespołu - jeśli zgłoszony utwór zyskał uznanie jurorów, zaśpiewają go w Rzeszowie z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej.

13 wokalistów, zakwalifikowanych przez festiwalowe jury do finału wystąpi w przesłuchaniach konkursowych, które rozstrzygną, kto następnego dnia zaśpiewa w koncercie laureatów. Uczestnicy zostali wybrani przez jury kwalifikacyjne spośród zgłoszeń z całej Polski, a także Białorusi, Chorwacji, Holandii, Litwy, Łotwy, Malty, Szkocji, Ukrainy i Włoch.

Zmagania konkursowe oceniać będzie jury pod przewodnictwem prof. Anny Janosz,

Zwycięzca zdobędzie nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł na dofinansowanie wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej. Otrzyma także zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji festiwalu oraz pamiątkową statuetkę.

Zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska oceniła, że Carpathia Festival jest szansą dla młodych ludzi, którzy występują przed dużą publicznością, czasem po raz pierwszy.

"Warto pochwalić się laureatami tego festiwalu. Festiwalowa nagroda - grand prix - wielu z nich otworzyła drzwi na wielkie estrady. Z festiwalem wiążą się początki kariery m.in. Tomka Szczepanika i zespołu Pectus, Ralpha Kamińskiego, Sary Chmiel z Łez, Kasi Moś, Kasi Popowskiej czy Sarsy"- przypomniała Stachowska.

W ramach festiwalu odbędzie się też występ gościa honorowego - Marka Kościkiewicza, który w tym roku obchodzi 35-lecie pracy artystycznej. Muzyk, wokalista, autor przebojów zespołu De Mono, takich jak m.in.: "Kochać inaczej", "Statki na niebie", "Znów jesteś ze mną", "Kamień i aksamit", wykona swoje autorskie piosenki z towarzyszeniem artystów Centrum Sztuki Wokalnej i Orkiestry Festiwalowej.

Kolejną atrakcją festiwalu będzie koncert "Radość najpiękniejszych lat" poświęcony twórczości Anny Jantar. Ze sceny popłyną niezapomniane piosenki: "Nic nie może wiecznie trwać", "Tyle słońca w całym mieście", "Tylko mnie poproś do tańca", w wykonaniu gwiazd oraz solistów i grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenczek.

Gościnnie wystąpią również: Marta Burdynowicz - aktorka, zwyciężczyni 12. edycji programu "The Voice of Poland"; Monika Urlik, znana z wielu telewizyjnych programów muzycznych i koncertu Super Debiutów podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; Grzegorz Wilk - solista oratoriów Piotra Rubika, Włodzimierza Korcza i Jacka Cygana oraz zdobywca "Brązowej Maski" programu telewizyjnego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Organizatorem XVIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Carpathia Festival" - Rzeszów 2022 jest Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA.

Sponsorem tytularnym festiwalu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, partnerem festiwalu jest województwo podkarpackie Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta. Festiwal został dofinansowany z budżetu gminy miasta Rzeszów. Mecenasem wydarzenia są ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP.