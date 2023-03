Rzeszów: 20 zespołów weźmie udział w XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ogłosił listę 20 zespołów, które wezmą udział w XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Przyjedzie prawie 600 artystów, nie będzie polonusów z Białorusi i Rosji.

Polonusi z całego świata spotkają się w Rzeszowie w dniach 12-18 lipca. Przyjedzie 20 zespołów, czyli prawie 600 artystów. Najwięcej, 8 zespołów, przyleci ze Stanów Zjednoczonych. Trzy z Kanady, dwa z Czech, po jednym z: Australii, Brazylii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Będzie też zespół z Kijowa na Ukrainie.

"Prawdopodobnie część artystów jest już w Polsce, dlatego zespół zgłosił się do udziału w festiwalu. Cieszymy się, że przyjedzie przynajmniej jeden zespół z Ukrainy. Wiemy jaka jest sytuacja, że w Ukrainie mężczyźni powyżej 18. roku życia mają zakaz wyjazdu" - powiedział PAP Mariusz Grudzień, dyrektor festiwalu.

Nie będzie polonusów z Białorusi i Rosji. "Zespoły z tych krajów nie zgłosiły się, a gdyby to zrobiły, mielibyśmy problem" - przyznał Mariusz Grudzień.

W tym roku uczestników festiwalu będzie mniej niż zwykle. Niektóre zespoły obawiały się przyjazdu na Podkarpacie w związku z sytuacją w Ukrainie. Z tego samego powodu XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych został przeniesiony na 2023 rok. Do tej pory festiwal odbywał się co trzy lata. Ostatni, w lipcu 2019 roku, wtedy przyjechały 33 zespoły.

Są też inne powody. "Po pierwsze, nie wszystkie zespoły stać na udział w festiwalu. Po drugie, pandemia spowodowała, że przez długi czas zespoły nie ćwiczyły, nastąpiła też zmiana pokoleniowa. Przyszli młodzi ludzie, część z nich nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, a to jest festiwal dla dorosłych" - tłumaczył dyrektor Grudzień.

Festiwal to także duży wysiłek finansowy dla organizatorów. "My też musimy ograniczać wydatki. Zakwaterowanie i wyżywienie zespołów przez kilka dni, to jest niemały koszt. Z tego też powodu tegoroczny festiwal będzie krótszy o jeden dzień" - dodał Mariusz Grudzień. Z wstępnych szacunków wynika, że na organizację potrzeba ok. 2 mln zł.

Nie zmieniło się to, że zespoły będą koncertować w kilkudziesięciu miejscowościach Podkarpacia i na rzeszowskim Rynku. Ale w tym roku będzie jeden koncert finałowy, podczas którego artyści zaprezentują tańce krajów zamieszkania, polskie tańce, będzie też specjalny pokaz krakowiaka.

XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych organizuje Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" we współpracy z prezydentem Rzeszowa i marszałkiem województwa podkarpackiego.

