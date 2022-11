Rzeszów: Autobus rozwożący potrzebującym gorące posiłki wznowił kursy po mieście

Autobus ciepła, w którym osoby bezdomne i potrzebujące mogą zjeść gorący posiłek, wznowił we wtorek kursy po Rzeszowie. Jeździ o stałych porach i zatrzymuje się w wyznaczonych miejscach, co umożliwia skorzystanie z posiłku większej liczbie potrzebujących. Akcja potrwa do 15 marca.

Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta Rzeszowa przypomniał, że autobus ciepła to akcja uruchomiona w ubiegłym roku. Polega ona na dowożeniu ciepłych posiłków, przygotowanych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, w ustalone wcześniej miejsca, o stałych porach.

"Dzięki temu udaje się dotrzeć do większej liczby potrzebujących, niż w przypadku wydawania posiłków stacjonarnie. Między 15 listopada 2021 roku, a 15 marca 2022 roku w autobusie wydano łącznie aż 7529 posiłków. Najwięcej w styczniu i lutym" - podał Gubernat.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zapotrzebowanie na ciepłe posiłki wzrasta wraz z nadejściem sezonu jesienno-zimowego.

Tegoroczna akcja wystartowała we wtorek i potrwa do 15 marca 2023 r.

Autobus z posiłkami będzie wyjeżdżał do miasta od poniedziałku do piątku. W każdy z tych dni zatrzyma się w następujących miejscach: w godz. 10.30-11.30 na parkingu przy Zarządzie Transportu Miejskiego, ul. Trembeckiego 3; w godz. 11.50-12.50 na parkingu przy kościele Matki Bożej Różańcowej, ul. Orla 17; w godz. 13.10-14.10 na parkingu obok hali widowiskowo-sportowej na Podpromiu; w godz. 14.30-15.30 przy parku Papieskim na parkingu od strony al. Armii Krajowej.

Gubernat przypomniał jednocześnie, że osoby potrzebujące mogą też skorzystać z pomocy organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

"W jego siedzibie przy ulicy Styki 21 działa schronisko, które dysponuje 80 miejscami oraz noclegownią. Można tutaj liczyć zarówno na doraźną pomoc, taką, jak jedzenie, ciepłą kąpiel i czyste ubranie, jak i na dłuższy pobyt" - zaznaczył.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek cytowany w komunikacie przesłanym z kancelarii podziękował wszystkim osobom i organizacjom, które pomagają miastu zorganizować wsparcie dla potrzebujących.

"Razem jest to łatwiejsze. To bardzo ważne, aby osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały niezbędną pomoc. Ciepły posiłek to podstawa, a dzięki tej akcji, będziemy mogli dotrzeć z nim jeszcze bliżej tych, którzy są w potrzebie" - zaznaczył Fijołek.