Rzeszów: Ceny akademików wzrosły, ale chętnych nie brakuje

Wszystkie miejsca w rzeszowskich akademikach są już zajęte. Obie państwowe uczelnie podniosły ceny, ale wobec sytuacji na rynku nieruchomości i tak są atrakcyjne - przekonuje rzecznik Politechniki Rzeszowskiej Damian Gębarowski.

Politechnika Rzeszowska ma sześć domów studenckich. Wszystkie znajdują się na terenie kampusu uczelni. Akademiki mają 1513 miejsc w 126 pokojach jednoosobowych, 386 dwuosobowych i 205 trzyosobowych.

Wszystkie są już zajęte, choć była podwyżka cen w wysokości 10-15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego. "Nominalnie nie są to jednak duże podwyżki, ponieważ koszty zakwaterowania w domach studenckich PRz były jednymi z najatrakcyjniejszych w kraju. I nawet po podwyżkach ceny są niższe niż koszty wynajęcia pokojów u prywatnych właścicieli mieszkań w Rzeszowie" - wyjaśnia rzecznik PRz.

W przypadku pokoi jednoosobowych ceny wahają się od 530 do 570 zł. W pokoju dwuosobowym za miejsce trzeba zapłacić co najmniej 500, a w pokoju trzyosobowym 450 - 480 zł. Wszystko zależy od standardu, można się też zdecydować na większy pokój do samodzielnego wykorzystania. Są też pokoje rodzinne.

W dwóch akademikach, które zostały wyremontowane w ubiegłym roku i dwa lata temu, studenci muszą dodatkowo zapłacić za zużycie mediów, czyli wodę, ogrzewanie, ścieki i prąd. "Te domy studenckie po generalnych modernizacjach stały się jednymi z najnowocześniejszymi w Polsce" - tłumaczy rzecznik PRz.

Uniwersytet Rzeszowski ma pięć domów studenckich przy ul. Cichej, Ćwiklińskiej i Siemieńskiego. Oferuje łącznie 1950 miejsc w pokojach jedno-, dwu- oraz trzyosobowych.

"Pokoje są z aneksami kuchennymi i łazienkami w segmentach lub wspólną kuchnią na każdym piętrze. We wszystkich pokojach jest internet" - poinformowała Joanna Wilk z biura prasowego URz.

W akademikach, którymi dysponuje uniwersytet, także były podwyżki. Ceny wrosły o 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Za miejsce w pokoju studenci płacą od 470 do 910 zł i wszystkie są zajęte.