Rzeszów: Dzięki wszczepieniu protezy po 13 latach odzyskał głos

76-letni pan Jan z Rzeszowa po 13 latach od całkowitego usunięcia krtani odzyskał głos dzięki zabiegowi wtórnego wszczepienia protezy głosowej. Pierwszym wypowiedzianym przez niego słowem było „lato”. Teraz czeka go rehabilitacja logopedyczna.

Zabieg wtórnego - czyli nie tuż po usunięciu krtani, ale po przerwie - wszczepienia protezy głosowej, przeprowadzono w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW).

Rzecznik szpitala Andrzej Sroka zwrócił uwagę, że mówienie z protezą głosową, to obecnie najpopularniejsza na świecie metoda przywrócenia głosu, po zabiegu całkowitej laryngektomii, czyli usunięciu krtani. Jest też bardzo skuteczna, zapewnia bowiem emisję najbardziej naturalnego i płynnego głosu.

Jak zauważyła dr n. med. Katarzyna Ura-Sabat z Kliniki Otolaryngologii KSW nr 1 w Rzeszowie proteza głosowa daje łatwiejsze komunikowanie się z otoczeniem. Umieszczana jest w niewielkim otworze między tchawicą a przełykiem.

"Może być wszczepiona jednoczasowo wraz z zabiegiem usunięcia krtani, bądź wtórnie po zabiegu, który miał miejsce kilka lat temu. Po raz pierwszy jednak wszczepialiśmy protezę głosową, pacjentowi, który 13 lat temu przeszedł zabieg usunięcia krtani" - dodała Ura-Sabat.

Do wszczepienia protezy głosowej pacjenci kwalifikowani są na podstawie wywiadu i rozpoznania onkologicznego. Są to głównie osoby chorujące na raka krtani lub po zabiegu całkowitej laryngektomii. Jednak nie każdy pacjent zostaje zakwalifikowany do wszczepienia protezy. Główne przeciwskazania to: zbyt duże zaawansowanie kliniczne, choroby otępienne mózgu i niedowład kończyn górnych po przejściu udaru mózgu.

Ura-Sabat wyjaśniła, że pan Jan o możliwości zabiegu wszczepienia protezy głosowej dowiedział się z mediów i podczas spotkania pacjentów laryngektomowanych. Zgłosił się do szpitala i pozytywnie przeszedł kwalifikację i zabieg.

"A teraz pod okiem logopedy rozpoczął naukę mówienia. Pierwsze słowo jakie wypowiedział, to +lato+" - dodała.

Rzecznik szpitala zaznaczył, że Klinika Otorynolaryngologii w KSW nr 1 jako standard proponuje pacjentom wszczepienie protezy głosowej, która umożliwia odzyskanie głosu i komunikowanie się w krótkim czasie po zabiegu.

Ponadto pacjent ma zapewnioną rehabilitację oddechową, która wspomagana jest nowoczesnymi wymiennikami ciepła i wilgoci oraz rurkami silikonowymi.

"Podczas laryngektomii zostają usunięte struny głosowe, a wszczepienie protezy głosowej umożliwia pacjentowi bardziej zrozumiałe i szybsze komunikowanie się z otoczeniem oraz poprawia jakość życia pacjenta po zabiegu" - podkreślił.

Od czerwca 2021 roku, pod kierownictwem dra n. med. Krzysztofa Szubera z Kliniki Otolaryngologii KSW nr 1 przeprowadzono 15 zabiegów wszczepienia protez: 11 implantacji pierwotnych i 4 zabiegi wtórnej implantacji.