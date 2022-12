Rzeszów: Fotografuj dojrzale – warsztaty fotograficzne dla osób od 50. roku życia

„Fotografuj dojrzale” - pod takim tytułem w Rzeszowie odbędą się praktyczne warsztaty skierowane głównie do osób w wieku 50 plus. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy potrwają do 9 grudnia, a warsztaty ruszą następnego dnia.

Jak wyjaśniła Barbara Bokota-Tomala z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (GFMR), współorganizatora wydarzenia, "Fotografuj dojrzale" to cykl czterech spotkań o charakterze praktycznych warsztatów, które odbywać się będą raz w miesiącu.

"Fotografia, istotna część naszej kultury, wydaje się wychodzić poza wszelkie, formalne granice. Fotografować może dosłownie każdy, jeśli tylko czuje potrzebę formułowania własnej wypowiedzi za pomocą obrazu. Nasz wiek, płeć, wykształcenie nie mają znaczenia. Tym, co istotne, jest wewnętrzna motywacja i doświadczenie, z którego wynika to, kim tak naprawdę jesteśmy i w jaki sposób patrzymy na świat" - zauważyła Bokota-Tomala.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób w wieku dojrzałym, które skończyły 50. rok życia. Zajęcia mają na celu zachęcenie i przekonanie ich, by świadomie i z wiarą we własne siły sięgnęły po aparat fotograficzny i zaczęły rejestrować otaczającą rzeczywistość.

"Tę skupioną wokół codzienności, spotkań z najbliższą rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi, rzeczywistość dającą powody do radości, ale również taką, która momentami odbiera wszelką motywację do działania. Wtedy właśnie warto fotografować - aparat zamienia się bowiem w rodzaj notatnika, osobistego pamiętnika, który pozwala nam zapisywać naszą własną, wyjątkową historię" - zwróciła uwagę Bokota-Tomala.

Zajęcia, które odbędą się w ramach tegorocznej, czwartej edycji Rzeszowskiego Weekendu Fotografii Patrz!Szeroko, poprowadzi Anna Hartman-Ksycińska, z wykształcenia lekarz pediatria i anestezjolog, a od kilku lat również pasjonatka fotografii.

"W trakcie zajęć każdy z uczestników, z pomocą prowadzącej, zdefiniuje i rozpocznie realizację własnego mini projektu fotograficznego, w którym aspekt międzypokoleniowości może stanowić ważny element dalszej historii. Kolejne spotkania będą służyły wzajemnej dyskusji oraz omówieniu wyników pracy, a także zdefiniowaniu ewentualnych trudności i podjęciu kroków, które pomogą je przezwyciężyć" - wskazała Bokota-Tomala.

W czasie spotkań będzie się można zapoznać z książkami fotograficznymi, z pracami innych twórców mogących służyć za inspirację do pracy.

Bokota-Tomala zapewniła, że osoby, które nie mają dostatecznej wiedzy technicznej i mogą mieć problemy z obsługą sprzętu fotograficznego, będą mieć zapewnioną praktyczną pomoc i wsparcie ze strony pracowników GFMR.

"Aparat, umiejętności techniczne, dotychczasowe doświadczenie fotograficzne absolutnie nie stanowią bariery uczestnictwa w zajęciach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co tak naprawdę liczy się w fotografii, jak komfortowo pracować z drugim człowiekiem i jakich argumentów użyć, aby przekonać go, by dał się sfotografować, czy też ciągle szukasz inspiracji oraz tematu dla własnego projektu fotograficznego - mamy nadzieję, że w trakcie tego cyklu spotkań znajdziesz przynajmniej część odpowiedzi na nurtujące cię pytania" - zachęcała Bokota-Tomala.

Na zakończenie warsztatów powstanie opracowanie oraz wydruk wykonanych fotografii w formie autorskiej książki fotograficznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować za pośrednictwem e-mail: warsztaty.gfmr@gmail.com, do 9 grudnia, do godziny 15.

W tytule maila należy wpisać: Fotografuj dojrzale, imię i nazwisko, a w treści dodatkowo podać swój kontaktowy numer telefonu komórkowego w celu potwierdzenia udziału w warsztatach.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia rozpoczną się w sobotę 10 grudnia w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa przy ul. 3 Maja 9.

Organizatorem warsztatów jest Rzeszowska Akademia Fotografii, a współorganizatorem: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa.

Zajęcia poprowadzi Anna Hartman-Ksycińska, doktor nauk medycznych, specjalista pediatrii i anestezjolog, którą od kilku lat pasjonuje także fotografia. Interesuje ją fotoreportaż i dokument, przede wszystkim dotyczący szeroko pojętych praw człowieka, jego miejsca w społeczeństwie i związku człowieka z naturą. Jest finalistką konkursu im. Krzysztofa Millera "Odwaga patrzenia" 2020. Należy do grupy Polish Women Photographers. Mieszka w Rzeszowie.

Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych, m.in. na: "Seeking an identity" w Galerii Proza we Wrocławiu w 2019r.; "To jest rzecz wtórna" na Opolskim Festiwalu Fotografii w 2021 r., w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w 2022 r. i w Galerii Ratusz Zamość w 2022, jak i na zbiorowych: Polish Women Photographers, FotoArtFestival Bielsko-Biała 2021; Polish Women Photographers "Obsession of Reality" - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 2022; "Feminine/Masculine" PH21 Gallery, Budapest 2022; "Portraits without faces" PH21 Gallery, Budapest 2022. W 2022 r. wydała książkę "To jest rzecz wtórna" /"Identity is a secondary thing".

Projekt Patrz!Szeroko - IV Rzeszowski Weekend Fotografii został dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów oraz z budżetu województwa podkarpackiego.