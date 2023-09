Rzeszów: Już ponad 160 osób zakażonych Legionellą

O trzech nowych zakażeniach Legionellą na Podkarpaciu poinformował w niedzielę szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka. Liczba osób, u których wykryto chorobę legionistów wynosi 163. Ostatniej doby nie odnotowano nowych zgonów.

Jak przekazał Ślączka, liczba osób zakażonych Legionellą wzrosła do 163 - to o trzy więcej niż w sobotę. Osoby, u których wykryto nowe zakażenie zostały przyjęte do szpitala 1 września br.

Najwięcej chorych przebywa w Rzeszowie - 109 oraz w powiecie rzeszowskim - 38. W dębickim jest czterech pacjentów, trzech w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dwóch w powiecie łańcuckim. Po jednym zakażeniu odnotowano u pacjentów z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatu opolskiego (województwo lubelskie).

Ostatniej doby nie zmieniła się liczba osób, które zmarły. Jest ich do tej pory 19. Wszystkie miały choroby współistniejące.

