Rzeszów: Kongresmen USA: jesteśmy zjednoczeni wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę

Amerykańcy politycy bez względu na przynależność partyjną, a także organizacje międzynarodowe okazały jedność wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę – powiedział demokratyczny kongresmen Gregory Meeks. Podkreślił wolę walki Ukraińców.

Meeks, który jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA, stoi na czele delegacji, która w Polsce i Ukrainie spotkała się uchodźcami i ludźmi niosącymi im pomoc, ukraińskimi politykami oraz amerykańskimi żołnierzami przerzuconymi do Europy dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

"Jesteśmy ponadpartyjną grupą, która przybyła, aby na miejscu zapoznać się z sytuacją. Spotkaliśmy się z uchodźcami, merem Lwowa (Andrijem Sadowym), który powiedział, że ludzie na Ukrainie będą nadal walczyć o wolność, o swój kraj, o demokrację" - powiedział Meeks w niedzielę w Rzeszowie. "Nie zaskakuje mnie to. Byłem na Ukrainie trzy tygodnie temu. Przesłanie, z którym wróciłem do USA, brzmiało: Jeśli damy im pomoc, niezbędną broń, nikt nie będzie musiał za nich walczyć. I właśnie to widzimy" - mówił.

Dodał że Ukraińcy podjęli wojnę, "rozpętaną przez jednego złego człowieka". Jako bezprecedensową określił ucieczkę 1,4 mln ludzi w ciągu dziewięciu dni.

"Spotkaliśmy się z dziesiątkami wolontariuszy i liderów lokalnych społeczności" - relacjonował. "Ludzie mają prawo być zaniepokojeni wojną Putina przeciwko Ukrainie" - powiedział, nawiązując do dwudziestowiecznej historii regionu. "Spotkaliśmy się też z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej" - przekazał Meeks.

Podkreślił, że rosyjska napaść spotkała się z jednolitą postawą społeczności i organizacji międzynarodowych. "Unia Europejska, NATO, nasi przyjaciele w Azji, Ameryce Północnej, Afryce, cały świat - 141 krajów zagłosowało na forum ONZ potępiając potworne czyny Władimira Putina" - powiedział, nawiązując do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego wzywającej Rosję do wycofania się z Ukrainy.

"Chylę czoła przed bohaterstwem prezydenta Zełenskiego" - dodał, nawiązując do sobotniej telekonferencji z prezydentem Ukrainy. Meeks podkreślił doświadczenie członków delegacji, wśród nich przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Geralda Connolly'ego z Partii Demokratycznej. W skład delegacji Izby Reprezentantów weszli także Michael McCaul (Partia Republikańska), David Cicilline (D), Brian Fitzpatrick (R), Raul Ruiz (D), Victoria Spartz (R), Ann Wagner (R) i Susan Wild (D).