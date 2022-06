Rzeszów: Międzypokoleniowe warsztaty teatralno-językowe dla seniorów i młodzieży

„Co na to Morfeusz, czyli nowe fakty w sprawie śpiulkolotu” – pod takim tytułem Teatr Maska w Rzeszowie organizuje międzypokoleniowe warsztaty teatralno-językowe adresowane do młodzieży i seniorów. Ich celem jest zniwelowanie różnic pokoleniowych, głównie w sferze językowej.

Zajęcia adresowane są do osób w wieku 16-25 lat oraz 60 plus. Odbędą się w dniach 29 czerwca -10 lipca 2022 w Teatrze Maska w Rzeszowie. Zapisy trwają do 28 czerwca.

Jak przekazała PAP Anna Kulpa z rzeszowskiej Maski, proponowane zajęcia będą mieć charakter międzypokoleniowy i dedykowane są młodzieży i seniorom, a ich głównym celem jest próba zniwelowania różnic pokoleniowych, zwłaszcza tych zachodzących na płaszczyźnie języka.

"Założeniem warsztatów jest też walka ze stygmatyzacją osób starszych przez osoby młode i na odwrót, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk i pokoleń" - zaznaczyła Kulpa.

Wyjawiła, że inspiracją projektu "Co na to Morfeusz, czyli nowe fakty w sprawie śpiulkolotu" (śpiulkolot - w języku młodzieżowym miejsce do spania - PAP) stała się gwara współczesnej młodzieży i slang młodzieży sprzed 40, 50 lat, czyli dzisiejszych seniorów, a także powstałe w latach 20. XX wieku teksty poetów, mistrzów słowa, takich jak: Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Leopold Staff, Jan Lechoń czy Konstanty Ildefons Gałczyński.

"Warsztaty będą zogniskowane na procesie uczenia się otwartości, życzliwej, nieoceniającej postawy i ciekawości drugiego człowieka, stanowić mają inspirację do wzajemnego poznawania i odrzucenia etykiet, które przyklejane są każdej grupie wiekowej" - dodała.

Zwieńczeniem pracy uczestników warsztatów będzie rejestracja krótkiej etiudy teatralnej, która zostanie przetłumaczona na język migowy.

Zajęcia realizowane będą w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2022, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 czerwca pod numerem tel: 603 403 111, e-mailowo: edukacja@teatrmaska.pl lub osobiście w siedzibie Teatru Maska przy ul. Mickiewicza 13 w Rzeszowie.