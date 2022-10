Rzeszów: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z pow. rzeszowskiego otrzymały promesy

27 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) z pow. rzeszowskiego otrzymało w poniedziałek ponad 144 tys. zł m.in. na zakup sprzętu i umundurowania. Są to kolejne promesy z prawie 2 mln zł przyznanych dla MDP w całym woj. podkarpackim.

Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczenia promes, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówiła, jak ważne jest wsparcie i odpowiednie wyposażenie młodych ludzi, którzy chcą się angażować w działalność pożarniczą.

"By rozbudzić zainteresowania młodego człowieka w zakresie sprawności, która jest potrzebna strażakowi, w zakresie zaangażowania się czy to w działalność ochotniczą, czy wykonywanie zawodu strażaka, nie wystarczy tylko czysta teoria. Ważne są narzędzia, które sprawią, że drużyna wyposażona w mundur, mająca możliwości ćwiczeń, uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, ma tak naprawdę możliwość rzeczywistego kształtowania charakteru oraz predyspozycji do zawodu strażaka - odpowiedzialnego, pięknego, związanego ze służbą dla społeczeństwa"- powiedziała wojewoda.

Komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec poinformował, że młodzi strażacy z Podkarpacia, zrzeszeni w 332 młodzieżowych drużynach pożarniczych, otrzymają łącznie dofinansowanie w wysokości 1 mln 986 tys. zł.

"Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn" - wymieniał nadbryg. Babiec.

Przyznane regionowi środki zostały rozdzielone na powiaty.

Komendant miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran podkreślił, że celem udzielonego wsparcia jest wzmocnienie roli młodzieżowych drużyn pożarniczych i podniesienie potencjału przygotowania młodych ludzi do pełnienia w przyszłości zaszczytnej roli strażaka.

"Dzięki tym środkom Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć środki na wyposażenie, zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste" - zauważył st. bryg. Baran.

5 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 25 mln zł na wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem MDP jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także wolontariat.