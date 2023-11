Rzeszów: Na cmentarzach rozpoczęła się zbiórka na pomoc dla bezdomnych i potrzebujących

W Rzeszowie i okolicznych miejscowościach około 1,5 tysiąca wolontariuszy i pracowników Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta rozpoczęło kwestę na cmentarzach. Jak co roku zbierają pieniądze na pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących.

To już 35. kwesta rzeszowskiego towarzystwa albertyńskiego. Wolontariusze zbierają pieniądze do puszek na 40 cmentarzach - w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach. Zbiórka datków będzie prowadzona również w czwartek. W Rzeszowie na dwóch największych nekropoliach: Wilkowyja i Pobitno oraz w Krasnem i Świlczy.

Jak powiedział PAP Mariusz Zacios z rzeszowskiego pracowników Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta (TPBA), pieniądze zostaną wykorzystane na codzienną działalność dwóch schronisk i noclegowni dla bezdomnych, ciepłe posiłki wydawane zimą oraz na prowadzenie punktu pomocy dla seniorów. "Pomagamy osobom starszym, dla których wykonujemy drobne naprawy. To może być cieknący kran albo drobna elektryka. Część pieniędzy ze zbiórki zostanie przeznaczona na zakup materiałów do takich napraw, bo wszyscy, który zgłoszą się do nas po pomoc, nie płacą ani złotówki za wykonaną usługę" - wyjaśnił Mariusz Zacios.

1,5 tysiąca wolontariuszy, czyli pracownicy i podopieczni rzeszowskiego TPBA oraz uczniowie szkół, zuchy i harcerze, rozpoczęli zbiórkę w środę o godz. 7. W Rzeszowie będą kwestować do godz. 18, a na cmentarzach parafialnych w sąsiednich miejscowościach do godz. 14.

W akcji można także uczestniczyć nie wychodząc z domu, wystarczy przyłączyć się do internetowej zbiórki na stronie www.pomagam.pl/kwesta

Mariusz Zacios przyznał, że zawsze może liczyć na hojność ludzi. "Każda, nawet najdrobniejsza wpłata, ma dla nas i dla naszych podopiecznych ogromne znaczenie. Dziękuję wszystkim, którzy się z nami identyfikują i wrzucają swoje datki do albertyńskich puszek" - powiedział Zacios.

W ubiegłym roku zebrano nieco ponad 171 tys. złotych. To była rekordowa kwesta.