Rzeszów: Na konwencji PSL zaprezentowano kandydatów do Sejmu

W piątek w Rzeszowie odbyła się konwencja wyborcza PSL – Trzeciej Drogi. Zaprezentowano na niej kandydatów Stronnictwa, którzy znaleźli się na listach do Sejmu w dwóch podkarpackich okręgach. "Rzeczypospolita musi być uleczona, musi być pozszywana w bardzo precyzyjny sposób nicią chirurgiczną" - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obecny na konwencji prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na początku swojego wystąpienia odniósł się do beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się za tydzień w Markowej. Podkreślił, że rodzina ta wywodzi się z ruchu ludowego. "Ta rodzina to świadectwo, jak zachowała się polska wieś i mieszkańcy polskiej wsi w czasie okrutnym" - dodał.

Lider ludowców podkreślił, że Polskę trawi "ciężka choroba nienawiści". "Rzeczypospolita musi być uleczona, musi być pozszywana w bardzo precyzyjny sposób nicią chirurgiczną. Tutaj są eksperci, którzy to zrobią, właśnie tu na Podkarpaciu na liście Trzeciej Drogi i PSL-u" - powiedział.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, jednym z najważniejszych zadań w naszym kraju jest kwestia bezpieczeństwa. Jak ocenił, konieczne jest wprowadzenie zasady, że przynajmniej 50 proc. produkcji zbrojeniowej będzie wytwarzane w Polsce.

Lider ludowców zapowiedział również wprowadzenie apolitycznego zwierzchnictwa nad wojskiem. W ocenie Kosiniaka-Kamysza, obecna władza lubi "pozować na tle służb mundurowych, strażaków i przede wszystkim wojskowych".

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do problemów edukacji. Jak zauważył, subwencja oświatowa dla wielu samorządów jest niewystarczająca. "Trzeba też przywrócić odpowiedni szacunek i godność nauczycielom w Polsce. I to jest zadanie Trzeciej Drogi" - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz mówił na rzeszowskiej konwencji, że kolejnym problemem, który należy rozwiązać jest bezpieczeństwo żywnościowe. Zapowiedział, że należy m.in. zatrzymać niekontrolowany import zbóż z Ukrainy oraz zwiększyć produkcję żywności w naszym kraju.

Lider PSL poruszył też problem opieki zdrowotnej. Jak dodał, chciałby, aby w każdym powiecie m.in. istniał gabinet ginekologiczny, gdzie kobiety znajdą bezpłatną pomoc.

"Walczymy o zwycięstwo, o jak najlepszy wynik. Jesteśmy gotowi, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Mamy program, mamy plan dla Polski" - zapewnił.

Dodał, że ludzie na listach Trzeciej Drogi to osoby uczciwe, które grają fair. "Jesteśmy ludźmi przyzwoitymi i odważnymi, którzy mają swoje wartości. Kto się wpisuje na listę PSL-u musi w pełni i świadomie to powiedzieć, a nie robić jakieś uniki. Dla kogoś, kto nie jest do tego przekonany, nie ma miejsca na listach. Te zasady są jasne i wyraźne. Ja tych zasad będę pilnował i będę wymagał dyscypliny i odpowiedzialności w tych kluczowych i najważniejszych tematach dla kraju" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Na konwencji zaprezentowano kandydatów z dwóch podkarpackich okręgów do Sejmu, ale tylko tych, rekomendowanych przez PSL.

W okręgu nr 22 obejmującym m.in. Przemyśl i Krosno na drugim miejscu jest wiceprezes PSL na Podkarpaciu, radny wojewódzki Dariusz Sobieraj. W tym okręgu liderem jest burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz z ugrupowania Szymona Hołowni. Na tej liście z rekomendacją PSL jest również m.in. starosta przemyski Jan Pączek.

Natomiast w rzeszowskim okręgu nr 23 liderem jest prezes PSL na Podkarpaciu, wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic. Na liście jest też m.in. starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak.

