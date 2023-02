Rzeszów: Na WSIiZ wystartował program dla Ukraińców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe

Program Start IT – Cisco4Ukraine skierowany do ukraińskich uchodźców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, wystartował w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z programu w ciągu najbliższych dwóch lat może skorzystać 10 tys. osób.

Start IT jest częścią programu Cisco Country Digital Acceleration (CDA) w Polsce. Start IT - Cisco4Ukraine zainaugurowały Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie oraz Cisco Networking Academy.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka WSIiZ Grażyna Bochenek program Start IT - Cisco4Ukraine został stworzony z myślą o ukraińskich uchodźcach, którzy chcą budować swoje umiejętności cyfrowe. Kursy w ramach tego programu obejmują Cyberbezpieczeństwo i Programowanie, a wkrótce mają pojawić się także: Analiza Danych i Sieci Komputerowe. Kursy prowadzone są w języku ukraińskim.

"Celem programu Start IT jest budowanie podstawowych umiejętności i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także rozwój kompetencji cyfrowych i umożliwienie kariery w sektorze IT. Nowe możliwości rozwoju zawodowego są szczególnie ważne dla Ukrainek, które musiały zrezygnować z dotychczasowej pracy i szukają odpowiedniego zatrudnienia" - powiedział dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania.

Program Start IT obejmuje dwa poziomy: podstawowy dla osób, które dopiero zaczynają poznawać nowe technologie lub rozważają zmianę ścieżki zawodowej na taką, gdzie kompetencje cyfrowe są niezbędne, oraz zaawansowany, skierowany do specjalistów IT zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i zdobywaniem nowych certyfikatów.

Prezydent WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek zaznaczył, że dobiega końca szkolenie pilotażowe w ramach Start IT, które trwało od września 2022 do stycznia 2023. Brało w nim udział ponad 700 osób. Celem pilotażu było zebranie doświadczenia i dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb rynku i możliwości kursantów.

"To dla nas ważne, że w ten sposób możemy wspierać proces tworzenia wykształconych kadr dla niepodległej Ukrainy. Widzimy, że kursanci są entuzjastycznie nastawieni do programu a wielu twierdzi, że to początek ich nowego życia" - dodał prof. Pomianek.

Bochenek wyjaśniła, że CDA to długoterminowe partnerstwo strategiczne z władzami krajowymi i regionalnymi, kluczowymi sektorami gospodarki i środowiskiem akademickim, które pomaga przyspieszyć krajowy program cyfryzacji i otworzyć nowe możliwości dla kraju, jego firm i obywateli. Cisco CDA działa w ponad 40 krajach na całym świecie, a od niedawna także w Polsce.

"Nasz program CDA w Polsce opiera się na trzech kluczowych filarach: wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego, transformacji cyfrowej kluczowych branż oraz rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że uruchomienie programu Start IT, oprócz istniejących inicjatyw realizowanych przez Cisco Networking Academy, pomoże stworzyć pulę talentów z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi potrzebnymi do transformacji cyfrowej" - powiedział Guy Diedrich, SVP i Global Innovation Officer w Cisco.

Start IT jest dostępny bezpłatnie na wszystkich poziomach za pośrednictwem platformy Skills For All i ma na celu przeszkolenie 10 tys. osób w ramach najnowszego zobowiązania Cisco Networking Academy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).

Celem obchodzącej niedawno 25-lecie działalności Cisco Networking Academy jest zapewnienie kształcenia w zakresie umiejętności cyfrowych i cyberbezpieczeństwa 25 milionom ludzi na całym świecie w ciągu najbliższych 10 lat, w tym 10 milionom w regionie EMEA, i przygotowanie ich do objęcia stanowisk, które są najbardziej pożądane na rynku pracy.

Do tej pory w kursach Cisco Networking Academy wzięło udział ponad 17,5 miliona osób z całego świata, w tym ponad 310 tys. z Polski, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje cyfrowe. 95 proc. osób, które wzięły udział w kursach umożliwiających uzyskanie certyfikatów Cisco, przyznało w ankiecie, że zawdzięcza im zdobycie pracy lub możliwość dalszego kształcenia.

Cisco Networking Academy to jeden z najdłużej działających programów kształcenia kadr IT na świecie. Zapewnia wysokiej jakości kursy IT i cyberbezpieczeństwa, oferując uczestnikom praktyczne możliwości uczenia się za pośrednictwem platformy edukacyjnej oraz poprzez instruktorów w 190 krajach. Poprzez ekosystem partnerów program dociera także do społeczności, które w innym przypadku miałyby trudności z nabyciem nowych kompetencji, a nawet byłyby zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu, powstała w 1996 r.

W roku akademickim 2022/23 studia we WSIiZ rozpoczęło, wraz ze słuchaczami podyplomowymi, ponad 6,5 tys. studentów, w tym ponad 2,1 tys. cudzoziemców (z ok. 70 krajów). WSIiZ jest zaliczana, jako jedyna na Podkarpaciu, do uczelni o klasie międzynarodowej.

W 2000 roku w siedzibie WSIiZ powstała pierwsza Akademia Regionalna Cisco Networking Academy. W 2003 roku, jako pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce (oraz jedna z kilkunastu w Europie), WSIiZ uzyskała status Cisco Academy Training Center, przejmując opiekę nad ponad 500 Akademiami Cisco, działającymi na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Słowacji oraz Czech.

Obecnie, poza kształceniem studentów z wykorzystaniem kursów Cisco Networking Academy, WSIiZ pełni rolę Academy Support Center oraz Instructor Training Center wspierając rozwój Akademii Cisco i Instruktorów programu. W ubiegłym roku akademickim z kursów NetAcad oferowanych w ramach studiów na WSIiZ skorzystało prawie 800 studentów. Jest to jedna z największych Akademii Cisco w Polsce.