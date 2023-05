Rzeszów: Noc Muzeów, czyli wystawy i inne atrakcje

17 rzeszowskich galerii, muzeów i placówek kulturalnych otworzy się na Noc Muzeów. Za darmo lub niewielką opłatą, będzie można zobaczyć stałe wystawy, przy okazji dołożyć się do konserwacji zabytków. Przygotowano też specjalne atrakcje: spektakl, koncerty, czy warsztaty.

Po raz pierwszy swoje drzwi przed gośćmi otworzy Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracowniach i na korytarzach Instytutu będzie wystawa prac studentów i pedagogów, w programie są prezentacje technik z różnych dziedzin sztuki, projekcje krótkich form filmowych oraz animacji, panel edukacyjny dla dzieci i młodzieży z obszaru sztuk wizualnych, będzie też można zwiedzić zaplecze dydaktycznym Instytutu Sztuk Pięknych.

Aż w czterech miejscach zostanie zaprezentowana jedna, wielka wystawa, prawdopodobnie największa do tej pory w Rzeszowie. "Dokumentalni. Fotografowie Rzeszowszczyzny", to zbiorowa wystawa środowiska fotograficznego. Przygotowano ponad 200 zdjęć, które powstały od drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku aż do współczesności. Wystawę można zobaczyć w Wojewódzkim Domu Kultury, Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Muzeum Diecezjalnym oraz Galerii Nierzeczywistej RSF przy ul. Matejki.

Muzeum Okręgowe przygotowało m.in. wystawę sztuki secesyjnej oraz koncert zespołu "Berehyni", który powstał w Rzeszowie, składa się z reprezentantek różnych miast Ukrainy. W Biurze Wystaw Artystycznych prezentowane są prace Bogusława Polcha, twórcy Kapitana Żbika, a w Domu Sztuki Adama Rajzera czeka wystawa Wojciecha Weissa. Można zajrzeć też do Rzeszowskich Piwnic, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, czy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Wojewódzkim Domu Kultury będzie spektakl "Od wiosny do wiosny", czyli widowisko złożone z ludowych pieśni i przyśpiewek anonimowych autorów Podkarpacia.

Jedną z atrakcji Muzeum Etnograficznego będzie pokaz haftu cekinowego/koralikowego w wykonaniu Bartłomieja Jankiewicza. Dla ciekawych nauki zostanie otwarta Sala Muzealna Energetyki Podkarpackiej przy ul. 8 Marca, gdzie odbędzie się m.in. pokaz wyładowań "Transformatora Tesli".

W sobotę można też wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla mieszkańców. Do takich należy np. Zamek Lubomirskich, gdzie mieści się Sąd Okręgowy, a kiedyś więzienie. W Noc Muzeów zostanie udostępniona tam Sala Pamięci z ekspozycją przygotowaną przez IPN.